Dia de Sorte 1112: resultado de hoje (06/09); prêmio é de R$ 400 mil

Dia de Sorte, Concurso 1111, resultado de hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25). O prêmio é de R$ 150 mil / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1112 de hoje, sábado, 6 de setembro de 2025 (06/09/25). O prêmio é de R$ 400 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (06/09/25): Concurso 1112 Números da sorte: XX- XX - XX - XX - XX - XX Mês da sorte: XX A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado do Dia de Sorte quinta (04/09/25): Concurso 1111

Números da sorte: 13 - 06 - 15 - 30 - 08 - 09 - 11 Mês da sorte: 06 - junho Resultado do Dia de Sorte terça (02/09/25): Concurso 1110 Números da sorte: 04 - 01 - 12 - 16 - 25 - 15 - 22