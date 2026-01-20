Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega Sena 2962 de hoje (20/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2962 de hoje (20/01/26): prêmio é de R$ 47,6 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2962 é divulgado nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). O prêmio está em R$ 47,6 milhões
Atualizado às Autor Isabella Pascoal, Julia Honorato
Autor
Isabella Pascoal, Julia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado da Mega Sena Concurso 2962 é divulgado nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). O prêmio está em R$ 47,6 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (20/01/26): Concurso 2962

33 - 38 - 53 - 06 - 56 - 29

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado da Mega Sena de sábado (17/01/26): Concurso 2961

10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60

Resultado da Mega Sena de quinta (15/01/26): Concurso 2960

47 - 15 - 16 - 03 - 13 - 46

Resultado da Mega Sena de terça (13/01/26): Concurso 2959

45 - 41 - 35 - 44 - 26 - 18

Resultado da Mega Sena de sábado (10/01/26): Concurso 2958

42 - 35 - 49 - 14 - 07- 09

Resultado da Mega Sena de quinta (08/01/26): Concurso 2957

28 - 52 - 19 - 37 - 36 - 48

Resultado da Mega Sena de terça (06/01/26): Concurso 2956

24 -  21 - 18 - 47 - 10 - 43 

Resultados das outras loterias de hoje

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

Resultados anteriores da Mega Sena

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2961, sábado, 17 de janeiro (17/01/25)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2960, quinta,15 de janeiro (15/01/26)

>> Resultado da Mega Sena, Concurso 2959, terça, 13 de janeiro (13/01/26)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar