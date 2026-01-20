Mega Sena 2962 de hoje (20/01/26); Confira resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2962 é divulgado nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). O prêmio está em R$ 50 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2962 é divulgado nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). O prêmio está em R$ 47,6 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (20/01/26): Concurso 2962 33 - 38 - 53 - 06 - 56 - 29 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado da Mega Sena de sábado (17/01/26): Concurso 2961 10 - 13 - 55 - 56 - 59 - 60 Resultado da Mega Sena de quinta (15/01/26): Concurso 2960

47 - 15 - 16 - 03 - 13 - 46 Resultado da Mega Sena de terça (13/01/26): Concurso 2959

45 - 41 - 35 - 44 - 26 - 18