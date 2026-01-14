Resultado da Dupla Sena 2912 de hoje (14/01); prêmio é de R$ 8 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Dupla Sena, Concurso 2912 resultado de hoje, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 (14/01/26); prêmio de R$ 8 milhões.

Resultado Dupla Sena hoje (14/01/26): Concurso 2912

Primeiro sorteio: 12 - 17 - 20 - 23 - 19 - 33



Segundo sorteio: 23 - 38 - 15 - 07 - 10 - 33

Resultado Dupla Sena segunda (12/01/26): Concurso 2911



Primeiro sorteio: 01 - 20 - 23 - 22 - 19 - 25



Segundo sorteio: 06 - 21 - 45 - 07 - 37 - 44

Resultado Dupla Sena sexta (09/01/26): Concurso 2910

Primeiro sorteio: 04 - 49 - 29 - 30 - 25 - 26

Segundo sorteio: 14 - 08 - 02 - 09 - 07 - 42

Resultado Dupla Sena quarta (07/01/26): Concurso 2909



Primeiro sorteio: 12 - 48 - 47 - 33 - 44 - 09



Segundo sorteio: 46 - 19 - 15 - 12 - 38 - 25

Resultado Dupla Sena segunda (05/01/26): Concurso 2908



Primeiro sorteio: 48 - 43 - 17 - 36 - 02 - 44



Segundo sorteio: 34 - 35 - 27 - 46 - 16 - 03

Resultado Dupla Sena sexta (02/01/26): Concurso 2907



Primeiro sorteio: 23 - 04 - 33 - 09 - 31 - 38

Segundo sorteio: 26 - 40 - 42 - 30 - 41 - 12

Resultado Dupla Sena quinta (1º/01/26): Concurso 2906



Primeiro sorteio: 48 - 03 -18 - 43 - 39 - 17



Segundo sorteio: 27 - 17 - 23 - 46 - 15 - 31

Como apostar na Dupla Sena

Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).