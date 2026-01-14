Resultado da Quina 6927 de hoje (14/01/26); prêmio é de R$ 8 milhões

Quina, Concurso 6927 resultado desta quarta, 14 de janeiro de 2026 (14/01/26). O prêmio será de R$ 8 milhões

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

76 - 08 - 58 - 54 - 72

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

