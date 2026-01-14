Resultado da Super Sete 798 de hoje (14/01); prêmio é de R$ 850 mil

Resultado da loteria Super Sete, concurso 798 hoje, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 (14/01/26). O prêmio é de R$ 850 mil / Crédito: Divulgação/CEF

Resultado da loteria Super Sete, concurso 798, hoje, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 (14/01/26). O prêmio é de R$ 850 mil. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira os números sorteados a seguir.

Resultado Super Sete hoje (14/01/26): Concurso 798

C-1: 4

C-2: 8

C-3: 5

C-4: 7

C-5: 1

C-6: 4

C-7: 6 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Super Sete segunda (12/01/26): Concurso 797

C-1: 3

C-2: 1

C-3: 4

C-4: 8

C-5: 3

C-6: 0

C-7: 6

Resultado Super Sete sexta (09/01/26): Concurso 796

C-1: 5

C-2: 6

C-3: 2

C-4: 7

C-5: 0

C-6: 7

C-7: 6 Resultado Super Sete quarta (07/01/26): Concurso 795

C-1: 7

C-2: 9

C-3: 1

C-4: 4

C-5: 3

C-6: 4

C-7: 9 Resultado Super Sete segunda (05/01/26): Concurso 794

C-1: 8

C-2: 4

C-3: 3

C-4: 7

C-5: 7

C-6: 6

C-7: 1