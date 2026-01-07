Lotomania 2872 de hoje (07/01); Saiba resultado e prêmio

Resultado da Lotomania 2872 de hoje (07/01); prêmio de R$ 12,6 milhõesResultado da loteria Lotomania, concurso 2872, hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 (07/01/26). O prêmio é de R$ 12,6 milhões
Resultado da Lotomania, concurso 2872, hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 (07/01/26). O prêmio é de R$ 12,6 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.
Resultado Lotomania hoje (07/01/26): Concurso 2872
89 - 53 - 76 - 14 - 57 - 61 - 10 - 90 - 12 - 18 - 80 - 27 - 16 - 70 - 01 - 47 - 21 - 58 - 81 - 69
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado Lotomania segunda (05/01/26): Concurso 2871
14 - 51 - 55 - 22 - 93 - 12 - 30 - 86 - 87 - 31 - 05 - 80 - 01 - 67 - 10 - 74 - 20 - 97 - 28 - 09
Resultado Lotomania sexta (02/01/26): Concurso 2870
06 - 40 - 84 - 68 - 44 - 25 - 43 - 29 - 12 - 53 - 92 - 13 - 67 - 72 - 04 - 28 - 60 - 48 - 38 - 65
Resultado Lotomania quinta (1º/01/26): Concurso 2869
11 - 37 - 66 - 84 - 92 - 47 - 70 - 32 - 18 - 44 - 45 - 36 - 22 - 53 - 27 - 86 - 77 - 01 - 95 - 93
Resultado Lotomania segunda (29/12/25): Concurso 2868
85 - 96 - 28 - 92 - 18 - 88 - 63 - 94 - 41 - 26 - 03 - 73 - 62 - 81 - 68 - 25 - 48 - 24 - 31 - 19
Resultado Lotomania sexta (26/12/25): Concurso 2867
93 - 87 - 48 - 22 - 38 - 66 - 65 - 28 - 89 - 36 - 34 - 11 - 51 - 27 - 47 - 62 - 72 - 44 - 05 - 04
Resultado Lotomania quarta (24/12/25): Concurso 2866
07 - 76 - 90 - 23 - 75 - 18 - 52 - 66 - 80 - 38 - 45 - 56 - 44 - 58 - 17 - 41 - 24 - 94 - 50
Resultado Lotomania segunda (22/12/25): Concurso 2865
17 - 75 - 40 - 52 - 63 - 34 - 57 - 97 - 41 - 02 - 84 - 76 - 25 - 71 - 88 - 99 - 55 - 80 - 46 - 49
Resultados de outras loterias do dia
- Resultado da Lotofácil 3581 de hoje (07/01/26); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Resultado da Quina 6921 de hoje (07/01/26); prêmio é de R$ 600 mil
- Resultado da Super Sete 795 de hoje (07/01); prêmio é de R$ 500 mil
- Resultado da +Milionária 318 de hoje (07/01/26); prêmio de R$ 16 milhões
- Resultado da Loteria Federal 6031 de hoje (07/01/26); prêmio de R$ 500 mil
- Resultado da Dupla Sena 2909 de hoje (07/01); prêmio é de R$ 6,2 milhões
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
Resultados anteriores da Lotomania
>> Lotomania 2871: resultado de hoje (05/01): prêmio de R$ 11 milhões
>> Lotomania 2870: resultado de hoje (02/01): prêmio de R$ 10 milhões
>> Lotomania 2869: resultado de hoje (01/01): prêmio de R$ 9 milhões
Saiba o que está por trás das loterias e dos sites de apostas
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no Whatsapp para ficar bem informado