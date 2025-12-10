Loteria Federal 6025 de hoje (10/12/25); Veja resultado e prêmio

Loteria Federal 6025: resultado de hoje, quarta, 10 de dezembro de 2025 (10/12/25) / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do concurso da Loteria Federal 6025 é divulgado hoje, quarta, 10 de dezembro de 2025 (10/12/25), com prêmio que vai de R$ 20.503,00 a R$ 500.000,00. Resultado da Loteria Federal de hoje (10/12/25): Concurso 6025

O sorteio é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube e você pode assistir à transmissão nesse mesmo link, permitindo acompanhar cada etapa do concurso em tempo real:

Resultado da Loteria Federal de sábado (06/12/25): Concurso 6024

1º PRÊMIO: 6 - 7 - 3 - 4 - 8 - R$ 500.000,00 2º PRÊMIO: 9 - 1 - 7 - 6 - 3 - R$ 35.000,00 3º PRÊMIO: 2 - 2 - 8 - 2 - 0 - R$ 30.000,00 4º PRÊMIO: 9 - 5 - 4 - 5 - 6 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 7 - 3 - 2 - 6 - 7 - R$ 20.503,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (03/12/25): Concurso 6023

1º PRÊMIO: 1 - 4 - 1 - 6 - 5 - R$ 500.000,00 2º PRÊMIO: 3 - 6 - 2 - 0 - 4 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 4 - 9 - 2 - 9 - 5 - R$ 30.000,00 4º PRÊMIO: 0 - 3 - 3 - 4 - 3 - R$ 25.000,00 5º PRÊMIO: 0 - 2 - 8 - 7 - 3 - R$ 20.363,00