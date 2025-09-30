Alemão confere bilhete de loteria esquecido e ganha R$ 95 milhões

Seis meses após sorteio, homem da região de Frankfurt conferiu por acaso bilhete esquecido em bolso de casaco. Oganização do sorteio chegou a lançar campanha para localizar sortudo.Algumas pessoas não sabem a sorte que têm. Isso foi especialmente verdade para um cidadão alemão que permaneceu alheio por seis meses a uma fortuna que o esperava. Morador da região metropolitana de Frankfurt, ele havia comprado no final de março um bilhete da loteria do estado alemão de Hessen. Logo depois, colocou o bilhete no bolso do seu casaco e não pensou mais no assunto. No dia 29 de março, no início da primavera na Alemanha, veio o sorteio. Um bilhete havia levado a soma de 15,3 milhões de euros (R$ 95 milhões) na modalidade "Lotto 6 de 49". Nas semanas seguintes, conforme a primavera avançava, ninguém apareceu para reclamar o prêmio. O apostador havia pago a aposta em dinheiro, sem deixar registro da transação. Uma campanha chegou a ser lançada em maio pelas loterias de Hessen, a Lotto Hessen, com cartazes que perguntavam "Procura-se: quem ganhou 15,3 milhões de euros". Os cartazes também instavam apostadores a conferirem gavetas, bolsos e carteiras em busca de um potencial bilhete premiado. O verão também passou – e nada de um vencedor aparecer. Só agora, no fim de setembro, o mistério foi resolvido, informaram nesta segunda-feira (29/09) os organizadores do sorteio. Frio do início de outono foi empurrão para alemão encontrar bilhete Com o fim do verão, em 22 de setembro, as temperaturas na Alemanha desabaram. Mas o fim do calor acabou se revelando o segundo golpe de sorte para o ganhador misterioso. Segundo seu relato, ele resolveu voltar a usar o mesmo casaco que não havia sido tirado do armário desde o fim de março – e encontrou o bilhete. "Só no último fim de semana é que encontrei o bilhete novamente, dobrado no bolso interno do meu casaco", disse o homem não identificado, citado num comunicado divulgado pela Lotto Hessen nesta segunda-feira. "Quando verifiquei os números no meu celular e vi o valor do prêmio, fiquei completamente em choque – felizmente, eu estava sentado, caso contrário, meus joelhos não teriam aguentado." Ele também relatou que chegou a notar nos últimos meses a campanha lançada pela Lotto Hessen que buscava o ganhador. "Ouvi falar disso no rádio na época e pensei comigo mesmo: ‘Como alguém pode ser tão burro a ponto de não ir buscar o prêmio?'", disse ele. "Nunca me ocorreu que eu poderia ser a pessoa que eles estavam procurando." Pelos prazos da Lotto Hessen, o limite para reclamar o prêmio era de três anos, vencendo em 2028. Nunca na história da organização uma soma tão vultosa deixou de ser reivindicada por um ganhador. Quando questionado sobre o que planejava fazer com o prêmio, o novo milionário disse que primeiro compraria um novo sofá para sua sala de estar. Além disso, ele e sua esposa planejavam usar a maior parte do dinheiro para ajudar financeiramente os filhos, disse o sortudo, que decidiu permanecer anônimo. jps/ra (ots)