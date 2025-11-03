Loterias Caixa: veja mudança de horário a partir desta segunda, 3

Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entendaOs sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal deixam de acontecer às 20h; saiba o motivo e novo horário
A partir desta segunda-feira, 3 de novembro, as loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) mudam de horário.
Os sorteios acontecem tradicionalmente às 20 horas (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Agora, serão às 21 horas; veja quais são as loterias transmitidas a partir deste horário e os dias:
- Mega-Sena: terças, quintas e sábados;
- Quina: segunda a sábado;
- Lotofácil: segunda a sábado;
- Lotomania: segundas, quartas e sextas;
- +Milionária: quartas e sábados;
- Timemania: terças, quintas e sábados;
- Dupla Sena: segundas, quartas e sextas;
- Dia de Sorte: terças, quintas e sábados;
- Super Sete: segundas, quartas e sextas.
Apenas o horário foi alterado, os dias continuam os mesmos.
Com horário diferente das outras, que são sorteadas em sequência, a Loteria Federal será sorteada às 20 horas, em dias de quarta e sábado.
Mudança de horário das loterias: saiba o motivo
Apesar da alteração da programação, que pode ser vista como negativa por alguns apostadores, ela foi desenvolvida para aumentar o tempo de participação do público no País.
Os bolões digitais poderão ser comprados exclusivamente pelos canais da Caixa até às 20h30. Já as apostas simples, no portal Loterias Online, por exemplo, poderão ser registradas até às 20h.
Além disso, a mudança faz parte de um plano de modernização da instituição bancária, sendo um dos objetivos adaptar os novos horários à rotina do público e ao aumento por demanda no período noturno de sorteios.
Os sorteios das loterias da Caixa poderão ser acompanhados pelo Youtube e pelo canal RedeTV a partir das 21h desta segunda-feira, 3; veja:
