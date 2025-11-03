Loterias Caixa: veja mudança de horário a partir desta segunda, 3

Loterias Caixa têm seu horário alterado a partir desta segunda-feira, 3; saiba motivo / Crédito: Fernanda Barros/O Povo

A partir desta segunda-feira, 3 de novembro, as loterias da Caixa Econômica Federal (CEF) mudam de horário. Os sorteios acontecem tradicionalmente às 20 horas (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Agora, serão às 21 horas; veja quais são as loterias transmitidas a partir deste horário e os dias: