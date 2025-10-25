Mega Sena de R$ 95 milhões: como apostar e assistir ao vivo

Mega-Sena acumula de novo e prêmio em jogo se aproxima de R$ 100 milhões. / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A Mega Sena volta a movimentar o país neste sábado, 25, com um prêmio milionário em jogo. Após acumular pelo sétimo sorteio consecutivo, o valor estimado para o concurso 2.932 chega a R$ 95 milhões. O sorteio será realizado às 20 horas (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Você pode acompanhar o sorteio também no portal O POVO. Mega Sena: prêmio encalhado há sete concursos agita apostadores Considerada o carro-chefe das loterias da Caixa, a Mega Sena não tem vencedores na faixa principal há sete concursos. No último sorteio, de número 2.931, ninguém acertou os números 04, 19, 23, 36, 47 e 52, e o prêmio principal voltou a acumular.

Mesmo sem ganhador na faixa máxima, 138 apostas acertaram cinco dezenas, e cada uma delas receberá R$ 22.307,65. Com o aumento do valor acumulado, a expectativa é de alto volume de apostas para o sorteio deste sábado. Outras loterias também acumulam Na última quinta-feira, 23, outras modalidades também foram sorteadas no Espaço da Sorte, como Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Apenas a Dia de Sorte teve ganhadores no prêmio principal, enquanto as demais acumularam. Com isso, os valores das premiações seguem em crescimento.