Mega Sena de R$ 95 milhões: como apostar e assistir ao vivo

Mega Sena sorteia quase R$ 100 milhões hoje: como apostar e assistir ao vivoResultado do Concurso 2.932 da Mega Sena será conhecido na noite deste sábado, 25; veja tudo sobre o sorteio que vem acumulando nos últimos sete jogos
A Mega Sena volta a movimentar o país neste sábado, 25, com um prêmio milionário em jogo.
Após acumular pelo sétimo sorteio consecutivo, o valor estimado para o concurso 2.932 chega a R$ 95 milhões. O sorteio será realizado às 20 horas (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.
Mega Sena: como apostar e quanto custa o jogo
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site oficial das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6,00. Também é possível escolher mais dezenas, aumentando as chances de acerto, mas o valor da aposta cresce proporcionalmente.
Mega Sena: onde acompanhar a transmissão
A transmissão será feita ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real a revelação das seis dezenas premiadas.
Você pode acompanhar o sorteio também no portal O POVO.
Mega Sena: prêmio encalhado há sete concursos agita apostadores
Considerada o carro-chefe das loterias da Caixa, a Mega Sena não tem vencedores na faixa principal há sete concursos.
No último sorteio, de número 2.931, ninguém acertou os números 04, 19, 23, 36, 47 e 52, e o prêmio principal voltou a acumular.
Mesmo sem ganhador na faixa máxima, 138 apostas acertaram cinco dezenas, e cada uma delas receberá R$ 22.307,65. Com o aumento do valor acumulado, a expectativa é de alto volume de apostas para o sorteio deste sábado.
Outras loterias também acumulam
Na última quinta-feira, 23, outras modalidades também foram sorteadas no Espaço da Sorte, como Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte.
Apenas a Dia de Sorte teve ganhadores no prêmio principal, enquanto as demais acumularam. Com isso, os valores das premiações seguem em crescimento.
A Mega Sena, no entanto, continua sendo a principal aposta dos brasileiros, atraindo milhões de jogos a cada sorteio.