Loteria Federal 6020 (22/11/25); Confira resultado e prêmio

O resultado do concurso da Loteria Federal 6020 é divulgado hoje, sábado, 22 de novembro de 2025 (22/11/25), com prêmio de R$ 500.000,00. Resultado da Loteria Federal de hoje (22/11/25): Concurso 6020

O sorteio é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube e você pode assistir à transmissão nesse mesmo link, permitindo acompanhar cada etapa do concurso em tempo real:

Resultado da Loteria Federal de quarta (19/11/25): Concurso 6019 1º PRÊMIO: 4 - 2 - 4 - 4 - 1 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 4 - 9 - 4 - 2 - 6 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 8 - 2 - 5 - 2 - 4 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 2 - 8 - 3 - 8 - 4 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 6 - 2 - 7 - 9 - 7 - R$ 20.503,00 Resultado da Loteria Federal de sexta (14/11/25): Concurso 6017

1º PRÊMIO: 0 - 5 - 0 - 3 - 1 - 9 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 0 - 7 - 0 - 7 - 7 - 0 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 0 - 6 - 0 - 6 - 0 - 9 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 0 - 0 - 9 - 5 - 6 - 2 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 0 - 5 - 7 - 7 - 6 - 1 - R$ 20.503,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (12/11/25): Concurso 6017 1º PRÊMIO: 8 - 6 - 4 - 1 - 2 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 6 - 8 - 5 - 3 - 6 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 7 - 4 - 1 - 9 - 0 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 0 - 5 - 5 - 7 - 4 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 1 - 5 - 0 - 3 - 9 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de sábado (08/11/25): Concurso 6016 1º PRÊMIO: 1 - 1 - 4 - 6 - 2 - R$ 1.350.000,00

2º PRÊMIO: 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - R$ 40.000,00

3º PRÊMIO: 6 - 0 - 5 - 9 - 7 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 5 - 9 - 7 - 2 - 3 - R$ 20.000,00

5º PRÊMIO: 6 - 2 - 2 - 3 - 4 - R$ 17.399,00

1º PRÊMIO: 7 - 1 - 9 - 8 - 7 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 7 - 2 - 8 - 0 - 1 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 8 - 7 - 4 - 3 - 9 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 5 - 0 - 5 - 1 - 7 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 4 - 1 - 5 - 3 - 7 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de sábado (1°/11/25): Concurso 6014

1º PRÊMIO: 2 - 2 - 2 - 8 - 3 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 5 - 0 - 2 - 5 - 5 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 4 - 6 - 4 - 1 - 8 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 3 - 0 - 7 - 1 - 5 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 5 - 6 - 3 - 2 - 3 - R$ 20.363,00

Resultado da Loteria Federal de quarta (29/10/25): Concurso 6013

1º PRÊMIO: 0 - 8 - 8 - 7 - 1 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 6 - 4 - 4 - 7 - 0 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 6 - 5 - 4 - 6 - 3 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 6 - 4 - 2 - 2 - 9 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 1 - 2 - 4 - 3 - 0 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de sábado (25/10/25): Concurso 6012 1º PRÊMIO: 2 - 1 - 8 - 9 - 5 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 8 - 5 - 7 - 0 - 1 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 2 - 8 - 4 - 8 - 9 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 2 - 3 - 7 - 3 - 7 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 4 - 3 - 7 - 2 - 7 - R$ 20.503,00