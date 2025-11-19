Loteria Federal 6019 (19/11/25); Confira resultado e prêmio

Loteria Federal 6019: resultado de hoje, quarta, 19 de novembro de 2025 (19/11/25) / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do concurso da Loteria Federal 6019 é divulgado hoje, quarta, 19 de novembro de 2025 (19/11/25), com prêmio de R$ 500.000,00. Resultado da Loteria Federal de hoje (19/11/25): Concurso 6018

O sorteio é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal (CEF) no YouTube e você pode assistir à transmissão nesse mesmo link, permitindo acompanhar cada etapa do concurso em tempo real.

Resultado da Loteria Federal de sexta (14/11/25): Concurso 6017

1º PRÊMIO: 0 - 5 - 0 - 3 - 1 - 9 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 0 - 7 - 0 - 7 - 7 - 0 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 0 - 6 - 0 - 6 - 0 - 9 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 0 - 0 - 9 - 5 - 6 - 2 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 0 - 5 - 7 - 7 - 6 - 1 - R$ 20.503,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (12/11/25): Concurso 6017 1º PRÊMIO: 8 - 6 - 4 - 1 - 2 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 6 - 8 - 5 - 3 - 6 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 7 - 4 - 1 - 9 - 0 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 0 - 5 - 5 - 7 - 4 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 1 - 5 - 0 - 3 - 9 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de sábado (08/11/25): Concurso 6016 1º PRÊMIO: 1 - 1 - 4 - 6 - 2 - R$ 1.350.000,00

2º PRÊMIO: 2 - 3 - 0 - 1 - 2 - R$ 40.000,00

3º PRÊMIO: 6 - 0 - 5 - 9 - 7 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 5 - 9 - 7 - 2 - 3 - R$ 20.000,00

5º PRÊMIO: 6 - 2 - 2 - 3 - 4 - R$ 17.399,00 Leia mais Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda Sobre o assunto Horário das loterias Caixa mudam a partir desta segunda, 3; entenda

Resultado da Loteria Federal de quarta (05/11/25): Concurso 6015

1º PRÊMIO: 7 - 1 - 9 - 8 - 7 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 7 - 2 - 8 - 0 - 1 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 8 - 7 - 4 - 3 - 9 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 5 - 0 - 5 - 1 - 7 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 4 - 1 - 5 - 3 - 7 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de sábado (1°/11/25): Concurso 6014

1º PRÊMIO: 2 - 2 - 2 - 8 - 3 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 5 - 0 - 2 - 5 - 5 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 4 - 6 - 4 - 1 - 8 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 3 - 0 - 7 - 1 - 5 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 5 - 6 - 3 - 2 - 3 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (29/10/25): Concurso 6013

1º PRÊMIO: 0 - 8 - 8 - 7 - 1 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 6 - 4 - 4 - 7 - 0 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 6 - 5 - 4 - 6 - 3 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 6 - 4 - 2 - 2 - 9 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 1 - 2 - 4 - 3 - 0 - R$ 20.363,00

Resultado da Loteria Federal de quarta (22/10/25): Concurso 6011 1º PRÊMIO: 1 - 1 - 2 - 9 - 9 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 5 - 5 - 2 - 7 - 1 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 8 - 8 - 0 - 2 - 7 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 5 - 5 - 9 - 1 - 6 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 2 - 7 - 7 - 3 - 5 - R$ 20.363,00 Resultado da Loteria Federal de sábado (18/10/25): Concurso 6010 1º PRÊMIO: 7 - 6 - 4 - 7 - 8 - R$ 1.350.000,00

2º PRÊMIO: 3 - 5 - 8 - 8 - 8 - R$ 40.000,00

3º PRÊMIO: 7 - 4 - 0 - 4 - 6 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 8 - 3 - 5 - 2 - 3 - R$ 20.000,00

5º PRÊMIO: 1 - 5 - 9 - 8 - 1 - R$ 17.339,00 Resultado da Loteria Federal de quarta (15/10/25): Concurso 6009

1º PRÊMIO: 0-2-7-3-3 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO: 2-6-7-9-9 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO: 8-1-8-0-2 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO: 7-8-1-0-4 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO: 0-2-4-4-3 - R$ 20.363,00