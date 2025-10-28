Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3524 de hoje (28/10/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil 3524 de hoje (28/10/25); prêmio de R$ 5 milhões

Resultado da Lotofácil Concurso 3524 é divulgado hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). O prêmio é de R$ 5 milhões
Autor Arthur Albano e Júlia Honorato
O resultado da Lotofácil Concurso 3524 é divulgado hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). O prêmio é de R$ 5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (28/10/25): Concurso 3524

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Lotofácil segunda (27/10/25): Concurso 3523

23 - 11 - 17 - 14 - 10 - 19 - 15 - 12 - 05 - 06 - 16 - 25 - 09 - 24 - 08

Resultado da Lotofácil sábado (25/10/25): Concurso 3522

 17 - 12 - 08 - 01 - 07 - 05 - 10 - 24 - 04 - 11 - 14 - 02 - 20 - 22 - 15

Resultado da Lotofácil sexta (24/10/25): Concurso 3521

10 - 07 - 12 - 21 - 08 - 23 - 09 - 06 - 19 - 15 - 13 - 22 - 14 - 20 - 11

Resultado da Lotofácil quinta (23/10/25): Concurso 3520

12 - 23 - 19 - 01 - 13 - 07 - 21 - 03 - 15 - 18 - 08 - 20 - 22 - 16 - 10  

Resultados das outras loterias de hoje

 

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

