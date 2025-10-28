Lotofácil 3524 de hoje (28/10/25); Veja resultado e prêmio

Resultado da Lotofácil Concurso 3524 é divulgado hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). O prêmio é de R$ 5 milhões

/ Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.