Quina 6864 de hoje (28/10/25); Veja resultado e prêmio

Quina, Concurso 6864, resultado de hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25).

Resultado da Quina, Concurso 6864 desta terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). O prêmio será de R$ 21 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (28/10/25): Concurso 6864

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Quina de segunda (27/10/25): Concurso 6863

65 - 50 - 79 - 28 - 47 Resultado da Quina de sábado (25/10/25): Concurso 6862

39 - 62 - 51 - 68 - 11 Resultado da Quina de sexta (24/10/25): Concurso 6861 78 - 26 - 57 - 32 - 42

Resultado da Quina de quinta (23/10/25): Concurso 6860

62 - 46 - 69 - 12 - 58 Resultado da Quina de quarta (22/10/25): Concurso 6859

33 - 39 - 36 - 79 - 23 Resultados das loterias de hoje Como apostar na Quina Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.