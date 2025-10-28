Mega Sena 2933 de hoje (28/10/25): Confira resultado e prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2933 de hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2933 é divulgado neste terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). O prêmio está em R$ 3,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (28/10/25): Concurso 2933

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube: Resultado da Mega Sena de sábado (25/10/25): Concurso 2932

40 - 04 - 53 - 25 - 36 - 13 Resultado da Mega Sena de quinta (23/10/25): Concurso 2931

36 - 52 - 19 - 47 - 23 - 04

Resultado da Mega Sena de terça (21/10/25): Concurso 2930

11 - 45 - 01 - 36 - 14 - 13 Resultado da Mega Sena de sábado (18/10/25): Concurso 2929

03 - 08 - 07 - 51 - 35 - 34 Resultado da Mega Sena de quinta (16/10/25): Concurso 2928

48 - 32 - 46 - 29 - 24 - 14

Resultado da Mega Sena de terça (14/10/25): Concurso 2927

55 - 34 - 56 - 11 - 58 - 27 Resultado da Mega Sena de sábado (11/10/25): Concurso 2926 03 - 04 - 14 - 35 - 45 - 49 Resultados das outras loterias de hoje Como jogar na Mega Sena A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.