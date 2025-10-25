Lotofácil 3522: resultado e prêmio de hoje (25/10/25)

Resultado da Lotofácil 3522 de hoje (25/10/25); prêmio de R$ 1,8 milhãoResultado da Lotofácil Concurso 3522 é divulgado hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil Concurso 3522 é divulgado hoje, sábado, 25 de outubro de 2025 (25/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (25/10/25): Concurso 3522
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link:
Resultado da Lotofácil sexta (24/10/25): Concurso 3521
10 - 07 - 12 - 21 - 08 - 23 - 09 - 06 - 19 - 15 - 13 - 22 - 14 - 20 - 11
Resultado da Lotofácil quinta (23/10/25): Concurso 3520
12 - 23 - 19 - 01 - 13 - 07 - 21 - 03 - 15 - 18 - 08 - 20 - 22 - 16 - 10
Resultado da Lotofácil quarta (22/10/25): Concurso 3519
20 - 17 - 08 - 18 - 22 - 25 - 21 - 14 - 04 - 16 - 07 - 13 - 05 - 06 - 23
Resultado da Lotofácil terça (21/10/25): Concurso 3518
13 - 17 - 16 - 22 - 12 - 21 - 25 - 02 - 11 - 24 - 05 - 07 - 06 - 19 - 14
Resultado da Lotofácil segunda (20/10/25): Concurso 3517
17 - 19 - 07 - 03 - 12 - 08 - 21 - 01 - 22 - 02 - 24 - 14 - 20 - 11 - 18
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
