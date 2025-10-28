Resultado da Timemania 2313 de hoje (28/10/25); prêmio de R$ 40 milhões

Timemania, Concurso 2313, divulgado na noite de hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do Concurso Timemania 2313 é divulgado hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). Prêmio de R$ 40 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (28/10/25): Competição 2313

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube: Resultado Timemania sábado (25/10/25): Competição 2312

Números sorteados: 59 - 65 - 06 - 10 - 05 - 74 - 21 Time do coração: 18 - Brasil/RS Resultado Timemania quinta (23/10/25): Competição 2311

Números sorteados: 71 - 68 - 32 - 72 - 37 - 17 - 34

Time do coração: 53 - NÁUTICO/PE Resultado Timemania terça (21/10/25): Competição 2310

Números sorteados: 55 - 66 - 17 - 47 - 62 - 44 - 02 Time do coração: 77 - VILA NOVA/GO

Resultado Timemania sábado (18/10/25): Competição 2309 Números sorteados: 45 - 39 - 03 - 22 - 77 - 21 - 02 Time do coração: 50 - LONDRINA/PR Resultado Timemania quinta (16/10/25): Competição 2308

Números sorteados: 23 - 08 - 07 - 39 - 73 - 62 - 04