Resultado da Timemania 2313 de hoje (28/10/25); prêmio de R$ 40 milhões

O resultado do Concurso Timemania 2313 é divulgado hoje, terça, 28 de outubro de 2025 (28/10/25). Prêmio de R$ 40 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (28/10/25): Competição 2313
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado Timemania sábado (25/10/25): Competição 2312
Números sorteados: 59 - 65 - 06 - 10 - 05 - 74 - 21
Time do coração: 18 - Brasil/RS
Resultado Timemania quinta (23/10/25): Competição 2311
Números sorteados: 71 - 68 - 32 - 72 - 37 - 17 - 34
Time do coração: 53 - NÁUTICO/PE
Resultado Timemania terça (21/10/25): Competição 2310
Números sorteados: 55 - 66 - 17 - 47 - 62 - 44 - 02
Time do coração: 77 - VILA NOVA/GO
Resultado Timemania sábado (18/10/25): Competição 2309
Números sorteados: 45 - 39 - 03 - 22 - 77 - 21 - 02
Time do coração: 50 - LONDRINA/PR
Resultado Timemania quinta (16/10/25): Competição 2308
Números sorteados: 23 - 08 - 07 - 39 - 73 - 62 - 04
Time do coração: 01 - ABC/RN
Resultado Timemania terça (14/10/25): Competição 2307
Números sorteados: 44 - 38 - 52 - 64 - 02 - 13 - 80
Time do coração: 29 - Coritiba/PR
Resultado Timemania sábado (11/10/25): Competição 2306
Números sorteados: 11 - 17 - 72 - 76 - 51 - 71 - 69
Time do coração: 71 - São Paulo/SP
Resultado Timemania quinta (09/10/25): Competição 2305
Números sorteados: 18 - 76 - 48 - 80 - 60 - 62 - 36
Time do coração: 06 - APARECIDENSE/GO
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
