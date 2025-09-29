Resultado da Lotofácil 3499 de hoje (29/09); prêmio de R$ 1,8 milhão

Resultado da Lotofácil 3499 de hoje (29/09); prêmio de R$ 1,8 milhãoLotofácil 3499: Resultado, segunda, 29 de setembro de 2025 (29/09/25). O prêmio será de R$ 1,8 milhão
O resultado da Lotofácil 3499 é divulgado hoje, segunda, 29 de setembro de 2025 (29/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.
Resultado da Lotofácil hoje (29/09/25): Concurso 3499
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Lotofácil sábado (27/09/25): Concurso 3498
01 - 17 - 02 - 04 - 19 - 07 - 21 - 24 - 03 - 15 - 09 - 22 - 08 - 05 - 16
Resultado da Lotofácil sexta (26/09/25): Concurso 3497
04 - 12 - 03 - 18 - 01 - 06 - 14 - 25 - 21 - 11 - 02 - 10 - 19 - 13
Resultado da Lotofácil quinta (25/09/25): Concurso 3496
01 - 14 - 15 - 20 - 11 - 24 - 09 - 17 - 04 - 05 - 13 - 18 - 08 - 16 - 23
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Quina 6839 de hoje (29/09); prêmio de R$ 9,2 milhões
- Super Sete 752: resultado de hoje (29/09); prêmio é de R$ 1,6 milhão
- Lotomania 2829: resultado de hoje (29/09); prêmio de R$ 8,7 milhões
- Dupla Sena 2866: resultado de hoje (29/09); prêmio é de R$ 13 milhões
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
