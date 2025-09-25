Resultado da Timemania 2299 de hoje (25/09); prêmio de R$ 27,5 milhões

Resultado da Timemania 2299 de hoje (25/09); prêmio de R$ 27,5 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2299, é divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 (25/09/25). Prêmio é de R$ 27,5 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (25/09/25): Competição 2299
Números sorteados: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
Time de coração:
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado Timemania terça (23/09/25): Competição 2298
Números sorteados: 75 - 04 - 48 - 66 - 39 - 05 - 27
Time de coração: 36 - Ferroviário/CE
Resultado Timemania sábado (20/09/25): Competição 2297
Números sorteados: 14 - 61 - 34 - 26 - 47 - 51 - 05
Time de coração: 09 - Atlético/GO
Resultado Timemania quinta (18/09/25): Competição 2296
Números sorteados: 25 - 32 - 16 - 35 - 71 - 30 - 60
Time de Coração: GOIÁS/GO
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
