Resultado da Lotofácil 3496 de hoje (25/09); prêmio de R$ 1,8 milhões

Lotofácil 3495: resultado divulgado hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (24/09/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil 3496 é divulgado hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 (25/09/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.