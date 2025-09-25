Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado do Dia de Sorte 1120 de hoje (25/09); prêmio de R$ 1,6 milhão

Resultado do Dia de Sorte 1120 de hoje (25/09); prêmio de R$ 1,6 milhão

Dia de Sorte, Concurso 1120, resultado de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 (25/09/25). O prêmio é de R$ 1,6 milhão
Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1120 de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 (25/09/25). O prêmio é de R$ 1,6 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (25/09/25): Concurso 1120

Números da sorte: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX

Mês da sorte:

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado do Dia de Sorte hoje (23/09/25): Concurso 1119

Números da sorte: 03 - 20 - 28 - 22 - 15 - 04 - 14

Mês da sorte: Maio

Resultado do Dia de Sorte sábado (20/09/25): Concurso 1118

Números da sorte:  16 - 30 - 26 - 03 - 08 - 17 - 09

Mês da sorte: março

Resultado do Dia de Sorte quinta (18/09/25): Concurso 1117

Números da sorte: 10 - 11 - 30 - 13 - 14 - 12 - 03

Mês da sorte: Junho

Resultados das outras loterias de hoje 

 

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Dia de Sorte: apostas online

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

