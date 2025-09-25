Resultado do Dia de Sorte 1120 de hoje (25/09); prêmio de R$ 1,6 milhão

Resultado do Dia de Sorte 1120 de hoje (25/09); prêmio de R$ 1,6 milhãoDia de Sorte, Concurso 1120, resultado de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 (25/09/25). O prêmio é de R$ 1,6 milhão
Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1120 de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 (25/09/25). O prêmio é de R$ 1,6 milhão.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (25/09/25): Concurso 1120
Números da sorte: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
Mês da sorte:
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado do Dia de Sorte hoje (23/09/25): Concurso 1119
Números da sorte: 03 - 20 - 28 - 22 - 15 - 04 - 14
Mês da sorte: Maio
Resultado do Dia de Sorte sábado (20/09/25): Concurso 1118
Números da sorte: 16 - 30 - 26 - 03 - 08 - 17 - 09
Mês da sorte: março
Resultado do Dia de Sorte quinta (18/09/25): Concurso 1117
Números da sorte: 10 - 11 - 30 - 13 - 14 - 12 - 03
Mês da sorte: Junho
Resultados das outras loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3496 de hoje (25/09); prêmio de R$ 1,8 milhões
- Resultado da Quina 6836 de hoje (25/09); prêmio de R$ 5,8 milhões
- Resultado da Timemania 2299 de hoje (25/09); prêmio de R$ 27,5 milhões
- Resultado da Mega Sena 2919 de hoje (25/09); prêmio de R$ 54 milhões
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
Resultados anteriores do Dia de Sorte
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1119, terça, 23 de setembro (23/09/25)
>> Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1118, sábado, 20 de setembro (20/09/25)