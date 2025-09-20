Resultado da Timemania 2297 de hoje (20/09); prêmio de R$ 26 milhões

Resultado da Timemania 2297 de hoje (20/09); prêmio de R$ 26 milhõesTimemania, Concurso 2297, é divulgado na noite de hoje, sábado, 20 de setembro de 2025 (20/09/25). Prêmio de R$ 26 milhões
O resultado do Concurso Timemania 2297 será divulgado hoje, sábado, 20 de setembro de 2025 (20/09/25). Prêmio de R$ 26 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (20/09/25): Competição 2297
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado Timemania quinta (18/09/25): Competição 2296
Números sorteados: 25 - 32 - 16 - 35 - 71 - 30 - 60
Time de Coração: GOIÁS/GO
Resultado Timemania terça (16/09/25): Competição 2295
Números sorteados: 20 - 74 - 47 - 01 - 27 - 32 - 77
Time de Coração: São Bernardo/SP
Resultado Timemania sábado (13/09/25): Competição 2294
Números sorteados: 05 - 22 - 28 - 25 - 45 - 65 - 68 - 78
Time de Coração: Criciúma/SC
Resultado Timemania quinta (11/09/25): Competição 2293
Números sorteados: 49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38
Time de Coração: 43 - Grêmio/RS
Resultado Timemania terça (09/09/25): Competição 2292
Números sorteados: 32 - 66 - 07 - 54 - 14 - 28 - 67
Time de Coração: 52 - MIRASSOL/SP
Resultado Timemania sábado (06/09/25): Competição 2291
Números sorteados: 08 - 45 - 51 - 56 - 64 - 14 - 32
Time de Coração: Ypiranga/RS
Resultado Timemania quinta (04/09/25): Competição 2290
Números sorteados: 74 - 56 - 49 - 53 - 10 - 54 - 66
Time de Coração: 55 - NOVORIZONTINO/SP
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Timemania
