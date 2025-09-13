Timemania 2294: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 23,5 mi

Timemania, Concurso 2294, divulgado na noite de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do Concurso Timemania 2294 será divulgado hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). Prêmio de R$ 23,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (13/09/25): Competição 2294

Números sorteados: Time de Coração: A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube. Resultado Timemania quinta (11/09/25): Competição 2293

Números sorteados: 49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38

Time de Coração: 43 - Grêmio/RS Resultado Timemania terça (09/09/25): Competição 2292

Números sorteados: 32 - 66 - 07 - 54 - 14 - 28 - 67 Time de Coração: 52 - MIRASSOL/SP

Resultado Timemania sábado (06/09/25): Competição 2291 Números sorteados: 08 - 45 - 51 - 56 - 64 - 14 - 32 Time de Coração: Ypiranga/RS Resultado Timemania quinta (04/09/25): Competição 2290

Números sorteados: 74 - 56 - 49 - 53 - 10 - 54 - 66