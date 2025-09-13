Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Timemania 2294: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 23,5 mi

Resultado da Timemania 2294 de hoje (13/09); prêmio de R$ 23,5 milhões

Timemania, Concurso 2294, é divulgado na noite de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). Prêmio de R$ 23,5 milhões
Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
O resultado do Concurso Timemania 2294 será divulgado hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25). Prêmio de R$ 23,5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo. 

Resultado Timemania hoje (13/09/25): Competição 2294

Números sorteados: 

Time de Coração: 

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube.

Resultado Timemania quinta (11/09/25): Competição 2293

Números sorteados: 49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38

Time de Coração: 43 - Grêmio/RS

Resultado Timemania terça (09/09/25): Competição 2292

Números sorteados: 32 - 66 - 07 - 54 - 14 - 28 - 67

Time de Coração: 52 - MIRASSOL/SP

Resultado Timemania sábado (06/09/25): Competição 2291

Números sorteados: 08 - 45 - 51 - 56 - 64 - 14 - 32

Time de Coração: Ypiranga/RS

Resultado Timemania quinta (04/09/25): Competição 2290

Números sorteados: 74 - 56 - 49 - 53 - 10 - 54 - 66

Time de Coração: 55 - NOVORIZONTINO/SP

Resultado Timemania terça (02/09/25): Competição 2289

Números sorteados: 47 - 14 - 52 - 21 - 10 - 18 - 61

Time de Coração: 52 - MIRASSOL/SP

Resultados das outras loterias de hoje (13/09/25)

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

>> Resultado da Timemania, Concurso 2291, sábado, 6 de setembro (06/09/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2289, terça, 2 de setembro (02/09/25)

>> Resultado da Timemania, Concurso 2288, sábado, 30 de agosto (30/08/25)

