Loteria Federal 5997: quem ganhou? Aposta de SP leva R$ 500 mil

Loteria Federal 5997: aposta de SP ganhou R$ 500 mil hoje (03/09)Outros ganhadores receberão a partir de R$ 35 mil em premiação realizada nesta quarta-feira, 3; confira resultados, quem pode ganhar na loteria e as regras
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso da Loteria Federal 5997 hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025. O prêmio era de mais de R$ 500 mil.
O valor total, que supera R$ 1,5 milhão, é distribuído entre quem acerta todos os números e quem se aproxima da numeração sorteada.
Os sorteios da Loteria Federal acontecem às quartas e aos sábados. É possível acompanhar o concurso ao vivo, a partir das 19h, pelo Canal da Caixa.
Leia mais
-
+Milionária 282: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 152 milhões
-
Dupla Sena 2855: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 6,5 milhões
-
Lotomania 2818: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 4 milhões
-
Super Sete 741: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 550 mil
-
Quina 6817: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 600 mil
-
Lotofácil 3480 tem resultado hoje (03/09/25)? Entenda
Loteria Federal 5997: confira os números sorteados e os bilhetes vencedores
1º prêmio (R$ 500.000,00) - 8 9 2 1 1
2º prêmio (R$ 35.000,00) - 1 1 5 7 7
3º prêmio (R$ 30.000,00) - 0 2 4 3 6
4º prêmio (R$ 25.000,00) - 9 0 0 6 4
5º prêmio (R$ 20.503,00) - 4 7 3 5 8
1º bilhete (1º prêmio) - 089211 - LOTERICA BOA VISTA ABC LTDA - São Caetano do Sul, SP
2º bilhete (2º prêmio) - 011577 - BOA SORTE LOTS - Osasco, SP
3º bilhete (3º prêmio) - 002436 - TWIST - Rio de Janeiro, RJ
4º bilhete (4ºprêmio) - 090064 - LOTERICA PRACA DA SORTE - Córrego do Bom Jesus, MG
5º bilhete (5º prêmio) - 047358 - LOTERICA MINA DE OURO - Flórida Paulista, SP
Loteria Federal 5997: como funciona
As bolas são sorteadas, uma por vez, em cinco globos, para formar a numeração que pode ter sido apostada em alguma casa lotérica do país.
A numeração pode ser de 0 a 9, criando regras, segundo a Caixa Econômica Federal:
- Se um número superior à quantidade de bilhetes prevista é realizado um novo sorteio;
- Número 0 (zero) for sorteado em todos os globos, é realizado um novo sorteio;
- Números repetidos são válidos numa mesma extração do sorteio;
- Se uma ou mais bolas permanecerem uma sobre a outra nos repositórios quando o globo é acionado, elas serão liberadas manualmente antes do sorteio dos números;
- O sorteio ocorre na ordem do prêmio de menor para o maior;
- Os sorteios do concurso poderão ser realizados em quatro globos quando deliberado pela Caixa;
- Também pode ser realizado em um único globo, utilizando dez bolas numeradas de 0 a 9;
- Cada cinco bolas sorteadas irão compor o bilhete de cada prêmio;
- A cada sorteio, a bola retorna ao globo para o sorteio do próximo número.
Confira quem pode vencer o sorteio:
- Apostas que acertarem os cinco números dos respectivos prêmios;
- Apostas que se aproximarem da numeração completa: milhar, centena ou dezena de qualquer um dos cinco números principais;
- Bilhetes com numeração imediatamente anterior ou posterior ao 1º prêmio;
- Bilhetes em que a última dezena coincida com uma das três dezenas antes ou depois do 1º prêmio, exceto para aproximações.
As chances de ganhar variam de acordo com a extração de cada um dos dias.
O próximo sorteio acontecerá no sábado, 6 de setembro, a partir das 19h.