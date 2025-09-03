Loteria Federal 5997: quem ganhou? Aposta de SP leva R$ 500 mil

Loteria Federal: números mais comuns podem influenciar na escolha do bilhete; saiba mais / Crédito: Reprodução/ YouTube Caixa

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso da Loteria Federal 5997 hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025. O prêmio era de mais de R$ 500 mil. O valor total, que supera R$ 1,5 milhão, é distribuído entre quem acerta todos os números e quem se aproxima da numeração sorteada.

Loteria Federal 5997: como funciona As bolas são sorteadas, uma por vez, em cinco globos, para formar a numeração que pode ter sido apostada em alguma casa lotérica do país. A numeração pode ser de 0 a 9, criando regras, segundo a Caixa Econômica Federal: Se um número superior à quantidade de bilhetes prevista é realizado um novo sorteio;

Número 0 (zero) for sorteado em todos os globos, é realizado um novo sorteio;

Números repetidos são válidos numa mesma extração do sorteio;

Se uma ou mais bolas permanecerem uma sobre a outra nos repositórios quando o globo é acionado, elas serão liberadas manualmente antes do sorteio dos números;

O sorteio ocorre na ordem do prêmio de menor para o maior;

Os sorteios do concurso poderão ser realizados em quatro globos quando deliberado pela Caixa;

Também pode ser realizado em um único globo, utilizando dez bolas numeradas de 0 a 9;

Cada cinco bolas sorteadas irão compor o bilhete de cada prêmio;

A cada sorteio, a bola retorna ao globo para o sorteio do próximo número.

Confira quem pode vencer o sorteio: