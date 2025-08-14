Dia de Sorte 1102: resultado de hoje (14/08); prêmio é de R$ 150 mil

Dia de Sorte, Concurso 1102, resultado de hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). O prêmio é de R$ 150 mil / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1102 de hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). O prêmio é de R$ 150 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado do Dia de Sorte quinta (12/08/25): Concurso 1101

03 - 24 - 14 - 22 - 19 - 13 - 26 Mes da Sorte: 04 - abril Resultado do Dia de Sorte sábado (09/08/25): Concurso 1100

Números da Sorte: 7 - 12 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30

Mês da Sorte: Outubro Resultado do Dia de Sorte quinta (07/08/25): Concurso 1099

Números da Sorte: 01 - 03 - 04 - 25 - 23 - 13 - 08 Mês da Sorte: 01 - Janeiro