Dia de Sorte 1103: resultado de hoje (16/08); prêmio é de R$ 370 mil

Dia de Sorte 1103: resultado de hoje (16/08); prêmio é de R$ 370 mil

Dia de Sorte, Concurso 1103, resultado de hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). O prêmio é de R$ 370 mil
Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1103 de hoje, sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/25). O prêmio é de R$ 370 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (16/08/25): Concurso 1103

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado do Dia de Sorte quinta (14/08/25): Concurso 1102

Números da Sorte: 15 - 13 - 28 - 10 - 07 - 02 - 22

Mes da Sorte: 06 - junho

Resultado do Dia de Sorte terça (12/08/25): Concurso 1101

Números da Sorte: 03 - 24 - 14 - 22 - 19 - 13 - 26

Mes da Sorte: 04 - abril

Resultado do Dia de Sorte sábado (09/08/25): Concurso 1100

Números da Sorte: 7 - 12 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30

Mês da Sorte: Outubro

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Apostas Online Dia de Sorte

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

