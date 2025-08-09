Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da Loteria Federal 5990 de hoje (09/08/25); veja prêmio

Resultado da Loteria Federal 5990 de hoje (09/08/25); veja prêmio

Loteria Federal 5990: resultado de hoje, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil
Autor Maria Clara Moreira
Autor
Maria Clara Moreira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado do concurso da Loteria Federal 5990 de hoje, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil.

Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Resultado da Loteria Federal hoje (08/08/25): Concurso 5990

1º PRÊMIO: ******| R$ 500.000
2º PRÊMIO: ******| R$ 35.000
3º PRÊMIO: ******| R$ 30.000
4º PRÊMIO: ******| R$ 25.000
5º PRÊMIO: ****** | R$ 20.503

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Loteria Federal quarta (06/08/25): Concurso 5989

1º PRÊMIO: 45122 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 02399 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 95285 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 17544 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 90111 | R$ 20.503

Resultado da Loteria Federal sábado (02/08/25): Concurso 5988

1º PRÊMIO: 1 - 2 - 2 - 4 - 4 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 3 - 5 - 4 - 7 - 5 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 0 - 7 - 7 - 6 - 6 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 0 - 1 - 1 - 8 - 6 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 8 - 1 - 7 - 0 - 8 | R$ 20.503

Resultado da Loteria Federal quarta (30/07/25): Concurso 5987

1º PRÊMIO: 79220 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 73305 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 51567 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 44346 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 01095 | R$ 20.503

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo

  1. Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
  2. O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  3. Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
  4. Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.

Recebendo prêmios da Loteria Federal

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.

Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Resultados anteriores da loteria federal

>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5989, quarta, 06 de agosto (06/08/25)

>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5988, sábado, 02 de agosto (02/08/25)

>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5987, quarta, 30 de julho (30/07/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar