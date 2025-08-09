Resultado da Loteria Federal 5990 de hoje (09/08/25); veja prêmio

Resultado da Loteria Federal 5990 de hoje (09/08/25); veja prêmioLoteria Federal 5990: resultado de hoje, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil
Resultado do concurso da Loteria Federal 5990 de hoje, sábado, 09 de agosto de 2025 (09/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil.
Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).
Resultado da Loteria Federal hoje (08/08/25): Concurso 5990
1º PRÊMIO: ******| R$ 500.000
2º PRÊMIO: ******| R$ 35.000
3º PRÊMIO: ******| R$ 30.000
4º PRÊMIO: ******| R$ 25.000
5º PRÊMIO: ****** | R$ 20.503
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Loteria Federal quarta (06/08/25): Concurso 5989
1º PRÊMIO: 45122 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 02399 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 95285 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 17544 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 90111 | R$ 20.503
Resultado da Loteria Federal sábado (02/08/25): Concurso 5988
1º PRÊMIO: 1 - 2 - 2 - 4 - 4 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 3 - 5 - 4 - 7 - 5 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 0 - 7 - 7 - 6 - 6 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 0 - 1 - 1 - 8 - 6 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 8 - 1 - 7 - 0 - 8 | R$ 20.503
Resultado da Loteria Federal quarta (30/07/25): Concurso 5987
1º PRÊMIO: 79220 | R$ 500.000
2º PRÊMIO: 73305 | R$ 35.000
3º PRÊMIO: 51567 | R$ 30.000
4º PRÊMIO: 44346 | R$ 25.000
5º PRÊMIO: 01095 | R$ 20.503
Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo
- Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
- O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
- Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.
Recebendo prêmios da Loteria Federal
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
