Quina 6800: resultado de hoje (14/08); prêmio é de R$ 3 milhões

Quina 6800: resultado de hoje (14/08); prêmio é de R$ 3 milhõesQuina, Concurso 6800, resultado de hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). O prêmio é de R$ 3 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6800 de hoje, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). O prêmio é de R$ 3 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (14/08/25): Concurso 6800
A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:
Resultado da Quina de quarta (13/08/25): Concurso 6799
04 - 32 - 37 - 43 - 19
Resultado da Quina de terça (12/08/25): Concurso 6798
50 - 21 - 60 - 11 - 42
Resultado da Quina de segunda (11/08/25): Concurso 6797
18 - 17 - 20 - 45 - 05
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6799, quarta, 13 de agosto (13/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6798, terça, 12 de agosto (12/08/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6797, segunda, 11 de agosto (11/08/25)
