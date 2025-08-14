Lotofácil 3469: resultado de hoje (14/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

Lotofácil 3469: resultado de hoje (14/08); prêmio é de R$ 1,8 milhãoLotofácil: Resultado Concurso 3469, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhão
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas. Você pode conferir abaixo.
Resultado da Lotofácil hoje (14/08/25): Concurso 3469
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo Youtube:
Resultado da Lotofácil quarta (13/08/25): Concurso 3468
12 - 24 - 03 - 06 - 09 - 10 - 04 - 18 - 21 - 19 - 01 - 25 - 13 - 14 - 23
Resultado da Lotofácil terça (12/08/25): Concurso 3467
03 - 20 - 25 - 19 - 09 - 06 - 04 - 21 - 16 - 05 - 07 - 18 - 14 - 13 - 08
Resultado da Lotofácil segunda (11/08/25): Concurso 3466
12 - 10 - 21 - 01 - 18 - 07 - 05 - 19 - 17 - 09 - 24 - 25 - 23 - 06 - 15
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Lotofácil
Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Resultados anteriores da Lotofácil
