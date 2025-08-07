Resultado Timemania 2278 hoje (07/08/25); prêmio é R$ 13,5 milhões

Resultado Timemania 2278 hoje (07/08/25); prêmio é R$ 13,5 milhõesTimemania, Concurso 2278 divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). Prêmio de R$ 13,5 milhões
Os resultados do Concurso Timemania 2278 foram divulgados hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). Prêmio de R$ 13,5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (07/08/25): Competição 2278
Números sorteados: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
Time do coração: XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania terça (05/08/25): Competição 2277
Números sorteados: 17 - 26 - 36 - 07 - 06 - 69 - 04
Time do coração: 77 - Vila Nova/GO
Resultado Timemania sábado (02/08/25): Competição 2276
Números sorteados: 64 - 42 - 62 - 01 - 11 - 21 - 79
Time do coração: 61 - Ponte Preta/SP
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
