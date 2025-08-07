Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado Dia de Sorte 1099 hoje (07/08/25); prêmio de R$ 370 mil

Dia de Sorte, Concurso 1099, resultado de hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 370 mil
Autor Mariana Fernandes e Mateus Brisa
Tipo Notícia

Resultado do Dia de Sorte, Concurso 1099 de hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 370 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado do Dia de Sorte hoje (07/08/25): Concurso 1098

Números da Sorte: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX -

Mês da Sorte: XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado do Dia de Sorte terça (05/08/25): Concurso 1098

Números da Sorte: 27 - 20 - 06 - 30 - 04 - 31 - 12

Mês da Sorte: 10 - Outubro

Resultado do Dia de Sorte sábado (02/08/25): Concurso 1097

Números da Sorte: 17 - 07 - 14 - 16 - 30 - 27 - 29

Mês da Sorte: 10 - Outubro

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na loteria Dia de Sorte

Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.

Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.

Recebendo prêmios do Dia de Sorte

Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.

Apostas Online Dia de Sorte

As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Resultados anteriores do Dia de Sorte

