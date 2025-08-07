Resultado da Mega Sena 2898 hoje (07/08/25); prêmio de R$ 3,5 milhões

Resultado da Mega Sena 2898 hoje (07/08/25); prêmio de R$ 3,5 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2898 de hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 3,5 milhões
Resultado da Mega Sena Concurso 2898, divulgado hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 3,5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere abaixo as dezenas sorteadas.
Resultado da Mega Sena de quinta (05/08/25): Concurso 2898
XX - XX - XX - XX - XX - XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Mega Sena de terça (05/08/25): Concurso 2897
06 - 28 - 01 - 24 - 57 - 27
Resultado da Mega Sena de sábado (02/08/25): Concurso 2896
43 - 16 - 08 - 53 - 12 - 09
Resultados das outras loterias do dia
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
