Resultado da Mega Sena 2898 hoje (07/08/25); prêmio de R$ 3,5 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2898 de hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 3,5 milhões
Resultado da Mega Sena Concurso 2898, divulgado hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/25). O prêmio é de R$ 3,5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere abaixo as dezenas sorteadas. 

Resultado da Mega Sena de quinta (05/08/25): Concurso 2898

XX - XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado da Mega Sena de terça (05/08/25): Concurso 2897

06 - 28 - 01 - 24 - 57 - 27

Resultado da Mega Sena de sábado (02/08/25): Concurso 2896

43 - 16 - 08 - 53 - 12 - 09

Resultados das outras loterias do dia

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

