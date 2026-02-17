Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sony avalia adiar PlayStation 6 em meio à crise por chips

Sony avalia adiar PlayStation 6 em meio à crise de demanda por chips

Alta nos custos de memória e a demanda por chips de IA podem empurrar o lançamento do console para 2028 ou 2029, prolongando o ciclo do PS5
Atualizado às
Isabella Pascoal
Notícia

Resumo

Sony cogita adiar o PS6 para 2028 ou 2029, tornando o PS5 um dos consoles mais duradouros da marca devido a pressões externas.
Custos: A alta demanda por chips de IA encarece componentes essenciais, o que pode elevar o preço final e prejudicar o apelo comercial.
Hardware: A Sony deve usar uma arquitetura híbrida da AMD para equilibrar o desempenho de nova geração com a viabilidade econômica.

Mesmo sem qualquer anúncio formal, o PlayStation 6 já é alvo de especulações dentro do setor de games. Informações recentes indicam que o cronograma da próxima geração pode sofrer alterações relevantes.

Relatos divulgados pela Bloomberg, empresa de tecnologia e dadosapontam que a Sony estaria considerando postergar a chegada do PlayStation 6 para 2028 ou até 2029.

A possível revisão não estaria relacionada a entraves no desenvolvimento do console, mas sim a um contexto externo que vem pressionando toda a cadeia tecnológica.

O pano de fundo seria a intensificação da demanda por chips destinados à inteligência artificial.

A expansão acelerada desse mercado tem provocado impacto direto na disponibilidade e no preço de componentes essenciais, especialmente memórias de alto desempenho.

Se o adiamento se confirmar, o PlayStation 5 poderá ter um ciclo de vida significativamente ampliado.

LEIA MAIS | Por que games estão mais caros no Brasil? PlayStation comenta sobre alta de preços

Pressão sobre os componentes do dispositivo

A questão central envolve os custos de fabricação. Consoles de nova geração exigem avanços técnicos expressivos, incluindo maior capacidade de memória e soluções de armazenamento mais velozes.

Atualmente, porém, esses itens enfrentam uma escalada de preços. Equipamentos como PCs gamer e dispositivos portáteis, a exemplo do Steam Deck, também refletem os efeitos da valorização dos semicondutores.

Nesse cenário, antecipar o lançamento poderia representar um desafio comercial.

Um preço elevado demais poderia comprometer a competitividade e reduzir o apelo junto ao grande público.

Ajustes na arquitetura do console

Fontes do setor indicam ainda que a Sony teria adotado uma abordagem alternativa na construção do novo hardware.

A empresa não utilizaria integralmente a arquitetura RDNA 5 da AMD, optando por uma configuração híbrida.

A ideia seria combinar recursos mais avançados com tecnologias já consolidadas, buscando um ponto de equilíbrio entre desempenho e viabilidade econômica.

