Sony avalia adiar PlayStation 6 em meio à crise por chips

De acordo com Bloomberg, a Sony estaria considerando postergar a chegada do PlayStation 6 para 2028 ou até 2029 / Crédito: Divulgação/ Sony

Resumo Sony cogita adiar o PS6 para 2028 ou 2029, tornando o PS5 um dos consoles mais duradouros da marca devido a pressões externas.

Custos: A alta demanda por chips de IA encarece componentes essenciais, o que pode elevar o preço final e prejudicar o apelo comercial.

Hardware: A Sony deve usar uma arquitetura híbrida da AMD para equilibrar o desempenho de nova geração com a viabilidade econômica. Mesmo sem qualquer anúncio formal, o PlayStation 6 já é alvo de especulações dentro do setor de games. Informações recentes indicam que o cronograma da próxima geração pode sofrer alterações relevantes.

Relatos divulgados pela Bloomberg, empresa de tecnologia e dados, apontam que a Sony estaria considerando postergar a chegada do PlayStation 6 para 2028 ou até 2029.

A expansão acelerada desse mercado tem provocado impacto direto na disponibilidade e no preço de componentes essenciais, especialmente memórias de alto desempenho. Se o adiamento se confirmar, o PlayStation 5 poderá ter um ciclo de vida significativamente ampliado. LEIA MAIS | Por que games estão mais caros no Brasil? PlayStation comenta sobre alta de preços

Pressão sobre os componentes do dispositivo A questão central envolve os custos de fabricação. Consoles de nova geração exigem avanços técnicos expressivos, incluindo maior capacidade de memória e soluções de armazenamento mais velozes. Atualmente, porém, esses itens enfrentam uma escalada de preços. Equipamentos como PCs gamer e dispositivos portáteis, a exemplo do Steam Deck, também refletem os efeitos da valorização dos semicondutores. Nesse cenário, antecipar o lançamento poderia representar um desafio comercial.