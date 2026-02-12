Musk declara guerra à Wikipédia e lança rival baseada em IA

Grokipédia estreou com 885 mil artigos gerados automaticamente pelo Grok, muitos deles copiados ou adaptados da Wikipédia / Crédito: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

Por Felipe Espinosa Wang No início de 2026, a Wikipédia celebrou seu 25º aniversário como um dos maiores projetos colaborativos da história. No entanto, sua posição como principal fonte de conhecimento livre na internet está sendo desafiada por um novo e controverso concorrente: a Grokipédia, uma enciclopédia gerada por inteligência artificial (IA) e liderada pelo bilionário Elon Musk e sua empresa xAI.

Fundada em 2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger, a Wikipédia começou como um experimento participativo para complementar a Nupedia, um projeto com artigos escritos e editados por especialistas nos assuntos abordados – e que nunca decolou.

Duas décadas e meia depois, a Wikipédia tornou-se uma rede com mais de 65 milhões de artigos em mais de 300 idiomas, mantida por cerca de 250 mil voluntários ativos em todo o mundo. E agora enfrenta os desafios de um novo cenário, cada vez mais dominado pela inteligência artificial. Leia mais Wikipedia faz 25 anos entre sucesso colaborativo e ameaças da IA Sobre o assunto Wikipedia faz 25 anos entre sucesso colaborativo e ameaças da IA Artigos copiados da Wikipédia Musk lançou a Grokipédia em 27 de outubro de 2025 com uma publicação massiva: mais de 885 mil artigos gerados automaticamente pelo Grok – muitos deles copiados ou adaptados da Wikipédia.

Conforme o próprio Musk declarou ao podcast All In, o Grok, o modelo linguístico de inteligência artificial da xAI, gerou os primeiros artigos da Grokipédia – todos em inglês – processando informações de um milhão das entradas mais populares da Wikipédia, que foram então modificadas e complementadas com pesquisas de outras informações publicamente disponíveis na internet. Se na Wikipédia milhares de voluntários atualizam e revisam constantemente o conteúdo, na Grokipédia os usuários não participam diretamente da criação, edição ou correção dos artigos. O papel deles se limita a sugerir correções, que estão sujeitas a um processo de revisão pela plataforma. Não há informações públicas sobre o funcionamento ou os modelos utilizados na plataforma, nem sobre as diretrizes para revisão de correções.

O objetivo declarado de Musk é "eliminar a propaganda" e criar uma base de conhecimento "mais objetiva" do que a Wikipédia, que ele acusa de ser "capturada por ativistas de esquerda" e de ter se tornado "woke". NO O POVO+ | Inteligência Artificial: o crescimento acelerado da tecnologia precisa ser regulamentado Acusações de distorções e viés Essa promessa de neutralidade, porém, não convenceu a todos. A diretora-executiva da Wikimedia Alemanha, Franziska Heine, avalia que a Grokipédia não é neutra, mas repleta de preconceitos. Ela menciona como exemplo artigos sobre a invasão do Capitólio em Washington em 6 de janeiro de 2021 ou o suposto genocídio da população branca na África do Sul.

Diversos veículos de comunicação, incluindo a revista Wired e o jornal The Guardian, identificaram um viés conservador na Grokipédia e afirmaram haver distorções em temas sensíveis, como Aids e HIV, direitos LGBTQ+ e a invasão do Capitólio. Um de seus verbetes, por exemplo, dizia que o consumo de pornografia favoreceu a disseminação da Aids, afirmou a Wired. Para os críticos, o problema não está apenas no conteúdo, mas também na falta de transparência do projeto, já que a Grokipédia opera sem autores ou administradores identificáveis e carece de um sistema aberto de revisão pela comunidade.