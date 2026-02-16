Cinco mil vagas para Santander AI YouTube Creator

O Santander e a plataforma de educação aberta DIO, anunciam o lançamento do Santander AI YouTube Creator, um programa gratuito e online voltado para quem deseja criar conteúdo no YouTube usando Inteligência Artificial como copiloto criativo.

Serão mil bolsas de estudo gratuitas e uma jornada de 38 horas, com videoaulas, exercícios práticos e desafios hands-on. As inscrições podem ser feitas até 29 de março de 2026, clicando AQUI. Ao longo do programa, os participantes aprendem a usar a IA para organizar ideias, criar roteiros mais envolventes, desenvolver uma identidade visual coerente e revisar conteúdos de forma estratégica.