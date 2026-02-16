Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinco mil vagas para Santander AI YouTube Creator

Cinco mil vagas para Santander AI YouTube Creator

Santander e DIO anunciam 5 mil vagas para Santander AI YouTube Creator
Atualizado às Autor Hamilton Nogueira
Autor
Hamilton Nogueira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santander e a plataforma de educação aberta DIO, anunciam o lançamento do Santander AI YouTube Creator, um programa gratuito e online voltado para quem deseja criar conteúdo no YouTube usando Inteligência Artificial como copiloto criativo.

Serão mil bolsas de estudo gratuitas e uma jornada de 38 horas, com videoaulas, exercícios práticos e desafios hands-on. As inscrições podem ser feitas até 29 de março de 2026, clicando AQUI. Ao longo do programa, os participantes aprendem a usar a IA para organizar ideias, criar roteiros mais envolventes, desenvolver uma identidade visual coerente e revisar conteúdos de forma estratégica.

Ao final do bootcamp, os participantes terão um canal ativo e organizado de forma profissional, com o primeiro vídeo publicado, identidade visual aplicada e um sistema prático para manter a produção de conteúdo. Também receberão um banco de prompts estratégicos para apoiar a evolução contínua do canal.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar