Atenção para não cair em golpe no Carnaval

Um insumo importante odo crime cibernético é a desatenção. E carnaval é terreno fértil pra isso.
Apenas em janeiro deste ano, o BC Protege+, ferramenta do Banco Central, já bloqueou 111 mil tentativas de fraude. Com golpes por Pix, a IA é usada para simular vozes de pessoas e solicitar transferências a familiares. Na modalidade, também há golpes com QR Code, pedidos de transferência para terceiros e, nas compras online, tentativa de roubo de dados e redirecionamentos para falsas páginas de pagamento.

Monisi Costa, diretora de Payments & Banking da Vindi, hub de soluções financeiras da LWSA, alerta: “cuidado se a conclusão do pagamento levá-lo para outro ambiente e lojista que pede que o Pix seja feito a terceiros. Já o empreendedor, deve adotar uma plataforma de pagamento segura com navegação simples e fluida”, explica. A especialista reuniu cinco dicas para empreendedores e clientes se protegerem na folia.[

Empreendedores:

1 - Meios de pagamentos seguros: priorize plataformas de pagamentos com camadas de segurança, rastreabilidade e integrações confiáveis, como o Vindi. Isso possibilita reduzir fraudes, evitar erros de conciliação e agilizar contestação se necessário.

2 - Confirme o Pix: antes de liberar a mercadoria ou serviço confira se o Pix realmente foi creditado na conta. Não aceite apenas “print” ou comprovante por imagem.

3 - Padronize os pagamentos: mantenha uma rotina de procedimentos de pagamento padronizados, treine e equipe informe sempre o valor em voz alta e mostrar a tela ao cliente e não aceitar ajuda de terceiros. Isso reduz erros e reduz golpes.

4 - No online, sem redirecionamento:opte por plataformas de pagamento que contem com checkout enxuto, como o Vindi. Isso significa menos etapas e links; use domínio oficial e comunique claramente seus canais.

5 - Políticas de troca/estorno: publique e deixe claras e acessíveis as regras de troca, cancelamento e estorno em local visível. Transparência reduz conflitos.

 

Foliões e foliãs: 


1 - Pagamento por aproximação: confira o valor antes de concluir o pagamento na maquininha. Se não ver claramente, peça outra forma de pagamento ou desista da compra.

2 - QR Code fraudulento: a imagem pode ser trocada por terceiros. Se o pagamento for por Pix, prefira gerar o código direto no estabelecimento ou conferir com calma o nome do recebedor. Mesmo no pagamento online confira se o destinatário do Pix também está correto.

3 - Confira os dados do Pix: antes de concluir, verifique o nome do recebedor e se a chave está vinculada ao vendedor/negócio. Se pedirem para “mandar para outra pessoa”, “parente”, “sócio” ou “terceiro”, pare e reavalie.

4 - Reduza limites: diminua limites noturnos/por transação, deixe o cartão reserva em casa e use cartão virtual quando possível. O Pix já tem um limite noturno máximo.

5 - Fuja de Wi-Fi público: utilize sua rede móvel. Wi-Fi aberto aumenta risco de fraudes. Se precisar usar Wi-Fi, evite apps bancários e compras.

