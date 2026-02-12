Atenção para não cair em golpe no Carnaval

Carnaval em Fortaleza - Bloco Luxo da Aldeia Na foto: Homem de peruca colorida com celular na mão Foto: André Salgado, em 20/02/2012 / Crédito: ANDRÉ SALGADO

Apenas em janeiro deste ano, o BC Protege+, ferramenta do Banco Central, já bloqueou 111 mil tentativas de fraude. Com golpes por Pix, a IA é usada para simular vozes de pessoas e solicitar transferências a familiares. Na modalidade, também há golpes com QR Code, pedidos de transferência para terceiros e, nas compras online, tentativa de roubo de dados e redirecionamentos para falsas páginas de pagamento. Monisi Costa, diretora de Payments & Banking da Vindi, hub de soluções financeiras da LWSA, alerta: "cuidado se a conclusão do pagamento levá-lo para outro ambiente e lojista que pede que o Pix seja feito a terceiros. Já o empreendedor, deve adotar uma plataforma de pagamento segura com navegação simples e fluida", explica. A especialista reuniu cinco dicas para empreendedores e clientes se protegerem na folia.

Empreendedores:

1 - Meios de pagamentos seguros: priorize plataformas de pagamentos com camadas de segurança, rastreabilidade e integrações confiáveis, como o Vindi. Isso possibilita reduzir fraudes, evitar erros de conciliação e agilizar contestação se necessário. 2 - Confirme o Pix: antes de liberar a mercadoria ou serviço confira se o Pix realmente foi creditado na conta. Não aceite apenas “print” ou comprovante por imagem. 3 - Padronize os pagamentos: mantenha uma rotina de procedimentos de pagamento padronizados, treine e equipe informe sempre o valor em voz alta e mostrar a tela ao cliente e não aceitar ajuda de terceiros. Isso reduz erros e reduz golpes.

4 - No online, sem redirecionamento:opte por plataformas de pagamento que contem com checkout enxuto, como o Vindi. Isso significa menos etapas e links; use domínio oficial e comunique claramente seus canais. 5 - Políticas de troca/estorno: publique e deixe claras e acessíveis as regras de troca, cancelamento e estorno em local visível. Transparência reduz conflitos.



Foliões e foliãs:

1 - Pagamento por aproximação: confira o valor antes de concluir o pagamento na maquininha. Se não ver claramente, peça outra forma de pagamento ou desista da compra. 2 - QR Code fraudulento: a imagem pode ser trocada por terceiros. Se o pagamento for por Pix, prefira gerar o código direto no estabelecimento ou conferir com calma o nome do recebedor. Mesmo no pagamento online confira se o destinatário do Pix também está correto.