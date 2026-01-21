Ubisoft cancela desenvolvimento de seis games, incluindo nova versão de 'Príncipe da Pérsia'

A Ubisoft, gigante francesa dos videogames em plena reestruturação, anunciou nesta quarta-feira (21) o cancelamento de seis jogos em desenvolvimento, incluindo uma nova versão de seu clássico 'Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo'. A empresa também anunciou uma reorganização em cinco entidades que reunirão parte de seus estúdios de criação, além de um novo plano de economia de pelo menos 200 milhões de euros (R$1,26 bilhão) em dois anos.

Cada nova entidade desenvolverá "um gênero criativo bem definido (...) com responsabilidade total e autonomia financeira", declarou em comunicado o diretor-geral da Ubisoft, Yves Guillemot, classificando a reorganização como uma "mudança radical".