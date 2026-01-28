Bradesco: Copom explicita início de cortes de juros em março, mas não se compromete com ritmo

O Bradesco afirma que a novidade na comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) desta quarta-feira, 28, foi "a sinalização de que a estratégia envolve calibrar o nível de juros, explicitando que antevê o início dos cortes de juros na próxima reunião". Ainda assim, o banco nota que a autarquia não se comprometeu com o ritmo de flexibilização.

"Segundo o BC, o ambiente ainda é de incertezas, trazendo a necessidade de cautela na condução da política monetária", afirma o Bradesco, em nota a clientes.