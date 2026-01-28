Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja os bairros mais caros para se morar em Fortaleza

Veja os bairros mais caros para se morar em Fortaleza

A área da Beira Mar, composta pelos bairros Meireles, Praia de Iracema e Mucuripe, lidera o ranking de bairros mais caros da capital cearense com valor médio podendo chegar a R$ 23 mil por m², saiba mais
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os bairros mais valorizados de Fortaleza seguem concentrados no litoral e em áreas tradicionais da Cidade, com preços que ultrapassam R$ 23 mil por metro quadrado.

No último trimestre de 2025, a capital cearense registrou valor médio de R$ 11.713/m², o segundo maior do ano, de acordo com os números da Reunião da Comissão de Pesquisas (CPES) divulgados nesta quarta-feira, dia 28, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon Ceará).

O pico do ano foi registrado no terceiro trimestre de 2025, quando o metro quadrado médio chegou a R$ 11.792, o maior já observado na série recente.

Ainda assim, o último trimestre manteve patamar elevado, superando o registrado no quarto trimestre de 2024 (R$ 10.584).

Metro quadrado mais caro em Fortaleza pode chegar a R$ 23,1 mil

No topo da lista, a área da Beira-Mar, composta pelos bairros Meireles, Praia de Iracema e Mucuripe, foi tida como a área mais caro para se morar em Fortaleza, com R$ 23.183 por m², seguida pelo Meireles, que registra R$ 19.634.

Em dezembro de 2025, o Meireles contabilizou uma oferta final de 967 unidades, o equivalente a 9,5% do estoque total de Fortaleza no padrão vertical.

Ranking dos bairros mais caros para se morar em Fortaleza:

  • Beira-Mar – R$ 23.183 (pesquisa do Sinduscon considera a área como um bairro)
  • Meireles – R$ 19.634
  • Mucuripe – R$ 15.208
  • Aldeota – R$ 14.500
  • Fátima – R$ 14.029
  • Dionísio Torres – R$ 13.937
  • Centro e Cidade dos Funcionários – R$ 13.913
  • Praia de Iracema – R$ 13.625
  • Guararapes – R$ 12.218

Leia mais

Beira Mar tem metro quadrado seis vezes maior que o do bairro mais barato

O Parque Santa Filomena, bairro com o metro quadrado mais barato da Capital (R$ 3.894), apresenta valor quase seis vezes menor do que o praticado na Beira Mar, a área mais valorizada da cidade.

Confira a lista dos bairros mais baratos para se morar em Fortaleza:

  • Parque Santa Filomena – R$ 3.894
  • Siqueira – R$ 5.271
  • Lagoa Redonda – R$ 5.401
  • Coaçu – R$ 5.418
  • Jangurussu – R$ 5.556
  • Parangaba – R$ 5.556
  • Ancuri – R$ 5.684
  • Pedras – R$ 5.742
  • Paupina – R$ 5.875
  • Lagoa Sapiranga – R$ 5.974

Região Metropolitana também apresenta diferenças de preços

Na Região Metropolitana de Fortaleza, Aquiraz se destaca como o município com o maior preço médio por metro quadrado, alcançando R$ 11.470, valor próximo ao da Capital.

Já Caucaia, Eusébio e Maracanaú apresentam preços mais acessíveis e relativamente próximos entre si, com valores médios de R$ 5.989, R$ 6.165 e R$ 5.302, respectivamente.

Como se organizar para comprar seu imóvel | Dei Valor

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar