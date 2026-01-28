Veja os bairros mais caros para se morar em Fortaleza

Dia 29 de janeiro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban; saiba quais / Crédito: AURÉLIO ALVES

Os bairros mais valorizados de Fortaleza seguem concentrados no litoral e em áreas tradicionais da Cidade, com preços que ultrapassam R$ 23 mil por metro quadrado.

No último trimestre de 2025, a capital cearense registrou valor médio de R$ 11.713/m², o segundo maior do ano, de acordo com os números da Reunião da Comissão de Pesquisas (CPES) divulgados nesta quarta-feira, dia 28, pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon Ceará).

O pico do ano foi registrado no terceiro trimestre de 2025, quando o metro quadrado médio chegou a R$ 11.792, o maior já observado na série recente. Ainda assim, o último trimestre manteve patamar elevado, superando o registrado no quarto trimestre de 2024 (R$ 10.584). Metro quadrado mais caro em Fortaleza pode chegar a R$ 23,1 mil No topo da lista, a área da Beira-Mar, composta pelos bairros Meireles, Praia de Iracema e Mucuripe, foi tida como a área mais caro para se morar em Fortaleza, com R$ 23.183 por m², seguida pelo Meireles, que registra R$ 19.634.

Beira Mar tem metro quadrado seis vezes maior que o do bairro mais barato O Parque Santa Filomena, bairro com o metro quadrado mais barato da Capital (R$ 3.894), apresenta valor quase seis vezes menor do que o praticado na Beira Mar, a área mais valorizada da cidade. Confira a lista dos bairros mais baratos para se morar em Fortaleza: Parque Santa Filomena – R$ 3.894



Siqueira – R$ 5.271



Lagoa Redonda – R$ 5.401



Coaçu – R$ 5.418



Jangurussu – R$ 5.556



Parangaba – R$ 5.556



Ancuri – R$ 5.684



Pedras – R$ 5.742



Paupina – R$ 5.875



Lagoa Sapiranga – R$ 5.974 Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO Região Metropolitana também apresenta diferenças de preços Na Região Metropolitana de Fortaleza, Aquiraz se destaca como o município com o maior preço médio por metro quadrado, alcançando R$ 11.470, valor próximo ao da Capital.