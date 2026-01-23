Evandro anuncia acordo para pagamento dos precatórios do Fundef

Evandro Leitão anuncia acordo para pagamento dos precatórios do Fundef / Crédito: FERNANDA BARROS

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta sexta-feira, 23, que a Prefeitura assinou o acordo para o pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O valor estabelecido no acordo supera R$ 700 milhões, segundo informou ao O POVO o secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT). Do valor, 80% deve ser distribuído a profissionais que atuavam na época e outros 20% para melhorias no setor educacional.

"Nós já assinamos o acordo, falta o juiz federal homologar o acordo entre Advocacia-Geral da União (AGU) e Município", confirmou o secretário.

De acordo com Idilvan, se o prazo da homologação for cumprido, o pagamento das parcelas deve iniciar em 2027, com distribuição de 40% do valor; seguido de 30%, em 2028; e da última parcela de 30%, em 2029. Em publicação nas redes sociais, o prefeito Evandro Leitão (PT) informou que a concretização deve ocorrer na próxima semana, restando apenas a homologação. "É a valorização do profissional da Educação. Assinamos o acordo dos precatórios do Fundef, um avanço fundamental para garantirmos uma vitória histórica dos profissionais da educação. Falta pouco para essa conquista ser homologada e virar realidade", afirmou.

A expectativa do governo municipal é de que essa manifestação judicial ocorra já na próxima semana, conforme Leitão afirmou nas redes sociais, onde comemorou o acordo. O pagamento deve beneficiar não apenas os professores da rede municipal, mas também servidores da Educação que não são docentes, atendendo a uma demanda histórica da categoria. Após a homologação judicial, caberá à União divulgar um cronograma de pagamento, que dependerá da capacidade financeira do Governo Federal. A Prefeitura de Fortaleza afirma que a Secretaria Municipal de Educação (SME) tem total interesse que os repasses ocorram o mais rápido possível após a decisão da Justiça. Reação O anúncio do acordo, no entanto, foi recebido com críticas pelo coordenador da Frente Norte Nordeste pela Educação (FNNE), Anizio Melo. Destacando que a destinação dos recursos é resultado da mobilização principalmente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute), ele questiona a ausência da entidade no pronunciamento.

"Esse anúncio na figura do prefeito e do secretário de Educação sem a presença do sindicato é uma desfeita política e falta de educação e de compromisso com aqueles atores, que no caso é o Sindiute, o Sindicato Apeoc, a Frente Norte e Nordeste, que realmente estiveram na luta e resgataram os recursos". O acordo anunciado, segundo Anizio, de "forma unilateral pelo patrão, sem respeitar o sindicato de base e os trabalhadores, que foram os reais responsáveis por resgatar os recursos, ajudando a mudança constitucional, fazendo as mobilizações, denunciando", é o objeto de "repúdio". Para o coordenador, a novidade precisa ser "esmiuçada" e contar com "maior transparência". "Entendemos e vamos reforçar a posição do Sindiute no sentido de que nenhum tostão possa ser tirado da Educação que não passe pela participação e o controle social da categoria através do sindicato".