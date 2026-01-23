Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Evandro anuncia acordo para pagamento dos precatórios do Fundef

Prefeitura de Fortaleza assina acordo de R$ 700 milhões para pagamento dos precatórios do Fundef

Em publicação nas redes sociais, o prefeito informou que a concretização deve ocorrer na próxima semana, restando apenas a homologação
Atualizado às Autor Vítor Magalhães, Marcelo Bloc, Mariana Lopes
Vítor Magalhães, Marcelo Bloc, Mariana Lopes Repórter de Política
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, nesta sexta-feira, 23, que a Prefeitura assinou o acordo para o pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

O valor estabelecido no acordo supera R$ 700 milhões, segundo informou ao O POVO o secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT). Do valor, 80% deve ser distribuído a profissionais que atuavam na época e outros 20% para melhorias no setor educacional.

"Nós já assinamos o acordo, falta o juiz federal homologar o acordo entre Advocacia-Geral da União (AGU) e Município", confirmou o secretário.

De acordo com Idilvan, se o prazo da homologação for cumprido, o pagamento das parcelas deve iniciar em 2027, com distribuição de 40% do valor; seguido de 30%, em 2028; e da última parcela de 30%, em 2029.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito Evandro Leitão (PT) informou que a concretização deve ocorrer na próxima semana, restando apenas a homologação.

"É a valorização do profissional da Educação. Assinamos o acordo dos precatórios do Fundef, um avanço fundamental para garantirmos uma vitória histórica dos profissionais da educação. Falta pouco para essa conquista ser homologada e virar realidade", afirmou.

Processo

Ao O POVO, interlocutores da gestão informaram que a resolução foi costurada por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM), que apresentou uma proposta à União. O texto passou por análise da AGU, especialmente durante o segundo semestre de 2024, resultando em um consenso que agradou ambas as partes.

Com a assinatura da Prefeitura de Fortaleza formalizada nesta sexta, o próximo passo é a assinatura por parte da União, que deve ocorrer em breve. Em seguida, o acordo será anexado aos autos do processo para que a Justiça homologue a decisão e determine o "cumpra-se".

A expectativa do governo municipal é de que essa manifestação judicial ocorra já na próxima semana, conforme Leitão afirmou nas redes sociais, onde comemorou o acordo. O pagamento deve beneficiar não apenas os professores da rede municipal, mas também servidores da Educação que não são docentes, atendendo a uma demanda histórica da categoria.

Após a homologação judicial, caberá à União divulgar um cronograma de pagamento, que dependerá da capacidade financeira do Governo Federal. A Prefeitura de Fortaleza afirma que a Secretaria Municipal de Educação (SME) tem total interesse que os repasses ocorram o mais rápido possível após a decisão da Justiça.

Reação

O anúncio do acordo, no entanto, foi recebido com críticas pelo coordenador da Frente Norte Nordeste pela Educação (FNNE), Anizio Melo. Destacando que a destinação dos recursos é resultado da mobilização principalmente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará (Sindiute), ele questiona a ausência da entidade no pronunciamento.

"Esse anúncio na figura do prefeito e do secretário de Educação sem a presença do sindicato é uma desfeita política e falta de educação e de compromisso com aqueles atores, que no caso é o Sindiute, o Sindicato Apeoc, a Frente Norte e Nordeste, que realmente estiveram na luta e resgataram os recursos".

O acordo anunciado, segundo Anizio, de "forma unilateral pelo patrão, sem respeitar o sindicato de base e os trabalhadores, que foram os reais responsáveis por resgatar os recursos, ajudando a mudança constitucional, fazendo as mobilizações, denunciando", é o objeto de "repúdio".

Para o coordenador, a novidade precisa ser "esmiuçada" e contar com "maior transparência". "Entendemos e vamos reforçar a posição do Sindiute no sentido de que nenhum tostão possa ser tirado da Educação que não passe pela participação e o controle social da categoria através do sindicato".

Anizio disse que há "muitas lacunas a serem respondidas". "Estaremos juntos com o Sindiute para que todo o conteúdo desse acordo possa ser desvelado", assegurou. Ele também criticou os termos de acordos firmados entre governos e a União, apontando que, em muitos casos, há perdas para os profissionais da Educação.

“São acordos que eles não têm como fugir, mas infelizmente a grande maioria dos governos tenta diminuir a vitória dos profissionais de magistério e da Educação, de forma geral, através de deságios. Deságios encaminhados pela AGU, que no caso de Fortaleza chegou a 30%, através também de práticas de separar a totalidade dos recursos em juros e principal".

E prosseguiu: "Muitos governos têm atuado em querer pagar só aquilo relacionado ao que é o principal da dívida, sendo que o principal da dívida corresponde em média apenas 40% do total da dívida dos estados e municípios com a Educação e seus profissionais".

O POVO procurou o Sindiute, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Nas redes sociais, o sindicato fez uma publicação sobre o assunto. "Essa conquista é resultado de anos de mobilização, pressão e resistência da categoria, com o Sindiute na linha de frente. É fruto de organização e luta! Seguimos firmes até que o direito esteja no bolso dos trabalhadores! Homologa, já".

Agradecimentos

O prefeito agradeceu o trabalho de aliados políticos e de técnicos envolvidos no trabalho.

"Agradecer ao ministro Camilo Santana (PT), da Educação, pelo esforço, pela dedicação, agradecer ao ministro da AGU, ministro Jorge Messias, agradecer à Procuradoria Geral do Município de Fortaleza, a todos que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação e a todos os atores que estão dando a sua contribuição, para que a gente esteja nesse momento firmando, finalizando esse acordo", declarou.

Ação

Em 2022, o município de Fortaleza entrou na Justiça contra a União pedindo a correção de repasses do Fundeb, substituto do Fundef, pagos em valores inferiores em anos passados (2017-2020). A gestão atual tentava firmar um acordo para agilizar o pagamento.

Com a extinção do Fundef, em 2007, e a criação do Fundeb, ficou determinado que o valor inicial deste seria o último fixado para a distribuição de recursos para o Ensino Fundamental. Para o Ceará, o referido valor inicial foi de R$ 946,29 por aluno.

Contudo, de acordo com a jurisprudência, o Fundef foi pago de forma equivocada ao longo do tempo, por considerar valores mínimos estaduais, em vez de um único Valor Mínimo Anual Aluno (VMAA) nacional. Usando o referido parâmetro nacional, no último ano do Fundef (2006), a Prefeitura entendia que o valor mínimo a ser pago por aluno deveria ter sido de R$ 1.165,32.

