IBM supera em lucro e vendas no 4º trimestre com impulso de IA; ação sobe quase 8% em NY

A IBM teve lucro líquido total de US$ 5,6 bilhões no trimestre encerrado em dezembro de 2025, aumento de 91% em relação ao ano anterior, e lucro ajustado por ação de US$ 4,52, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 28. Entre os analistas da FactSet, a expectativa era de lucro ajustado por ação de US$ 4,31. A receita teve aumento anual de 12%, a US$ 19,7 bilhões, também superando as expectativas dos analistas de US$ 19,2 bilhões.

"2025 mostrou a durabilidade, resiliência e diferenciação da IBM. Nossa combinação de portfólio, valor integrado e rápida inovação impulsionaram um maior crescimento de receita e crescimento de lucro e fluxo de caixa livre de dois dígitos", disse o diretor financeiro da IBM, James Kavanaugh, em um comunicado à imprensa.

O segmento de infraestrutura da empresa cresceu 29% ano a ano, impulsionado pelo mainframe z17 da IBM, focado em inteligência artificial. Para o ano completo de 2026, a IBM agora prevê um crescimento de receita superior a 5% em moeda constante, aproximadamente em linha com o consenso da FactSet. Às 18h53 (de Brasília), as ações da IBM subiam 7,75% no after hours de Nova York.