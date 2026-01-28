Amazon anuncia corte de cerca de 16 mil profissionais

A empresa afirmou que as demissões decorrem de um processo iniciado em outubro para simplificar a estrutura da empresa / Crédito: Samuel Setubal/ O Povo

Resumo Amazon demite 16 mil funcionários em ajuste organizacional.

O objetivo é reduzir camadas hierárquicas e burocracia.

Processo de reestruturação iniciado em outubro de 2022.

Demissão afeta diversas áreas da companhia.

Oferecidos pacotes de transição e recolocação profissional.

Empresa manterá contratações em áreas estratégicas. A Amazon anunciou nesta quarta-feira, dia 28, a eliminação de cerca de 16 mil postos de trabalho em diferentes áreas da companhia, como parte de um novo ajuste organizacional voltado à redução de camadas hierárquicas e de burocracia interna.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em mensagem enviada aos funcionários, a vice-presidente sênior de Pessoas, Experiência e Tecnologia da Amazon, Beth Galetti, afirmou que as demissões decorrem de um processo iniciado em outubro para simplificar a estrutura da empresa, aumentar a autonomia das equipes e acelerar a tomada de decisões.

Para aqueles que não encontrarem uma nova posição ou optarem por deixar a empresa, a Amazon informou que oferecerá pacotes de transição, incluindo indenização, serviços de recolocação profissional e benefícios de saúde, quando aplicável. Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO Galetti ressaltou que, apesar das reduções, a companhia seguirá contratando e investindo em áreas consideradas estratégicas para o crescimento futuro.