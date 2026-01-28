Precisamos fortalecer resiliência dos bancos a choques e incertezas, diz membro do BCE

O membro do Comitê Executivo do Banco Central Europeu (BCE) Frank Elderson afirmou que é preciso fortalecer a resiliência dos bancos a choques geopolíticos e incertezas macrofinanceiras. A declaração foi dada em discurso preparado para uma Audiência da Comissão dos Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, nesta quarta-feira, 28. Segundo ele, os desdobramentos geopolíticos se tornaram um fator estrutural, afetando os riscos dos bancos tanto direta quanto indiretamente. "Portanto, avaliaremos cenários geopolíticos específicos para cada instituição e seu potencial impacto sobre os bancos", explicou.

Elderson também avaliou que, embora os bancos tenham feito progressos notáveis na gestão de riscos climáticos e ambientais, o impacto da materialização de riscos físicos se intensificará se as medidas de mitigação e adaptação forem insuficientes. Além disso, ele ressaltou a importância de os bancos evitarem interrupções nas operações críticas, mantendo uma forte resiliência operacional.