Inovações que marcaram a maior feira de tecnologia do mundo

Mais do que uma simples feira de produtos, a CES tem papel estratégico na definição dos caminhos da indústria tecnológica mundial. O evento funciona como um termômetro das prioridades das grandes empresas e das demandas emergentes da sociedade digital. Muitas das inovações apresentadas ali acabam se transformando em tendências comerciais e referências para outros setores, como educação, saúde, transporte e comunicação. A feira também fortalece parcerias entre startups e gigantes da tecnologia