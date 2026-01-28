AT&T tem lucro por ação acima do esperado no 4º trimestre e projeta avanços até 2028

A AT&T teve lucro líquido de US$ 3,79 bilhões no quarto trimestre de 2025, abaixo do lucro de US$ 4,08 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 28. Com ajustes, a companhia de telecomunicações americana teve lucro por ação de US$ 0,52 entre outubro e dezembro, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,46.

A receita da companhia de telecomunicações americana teve modesta alta anual de 3,6% no trimestre, a US$ 33,5 bilhões. O consenso da FactSet era de US$ 32,87 bilhões.