AT&T tem lucro por ação acima do esperado no 4º trimestre e projeta avanços até 2028
A AT&T teve lucro líquido de US$ 3,79 bilhões no quarto trimestre de 2025, abaixo do lucro de US$ 4,08 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 28. Com ajustes, a companhia de telecomunicações americana teve lucro por ação de US$ 0,52 entre outubro e dezembro, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,46.
A receita da companhia de telecomunicações americana teve modesta alta anual de 3,6% no trimestre, a US$ 33,5 bilhões. O consenso da FactSet era de US$ 32,87 bilhões.
Em comunicado, a AT&T também detalhou que atraiu 421 mil assinantes pós-pagos de telefonia móvel, com taxa de cancelamento de 0,98%, e 283 mil usuários de internet fibra, em termos líquidos. No texto, a empresa ainda informa que atingiu ou superou todas as projeções financeiras consolidadas para 2025 e apresenta uma perspectiva de longo prazo de crescimento aprimorado no Ebitda ajustado e no LPA ajustado, além de um fluxo de caixa livre maior até 2028.
A AT&T disse que distribuiu mais de US$ 12 bilhões aos acionistas em 2025 por meio de dividendos e recompra de ações e espera devolver mais de US$ 45 bilhões adicionais entre 2026 e 2028.
Às 9h (de Brasília), a ação da AT&T subia 2,9% nos negócios do pré-mercado em Nova York.