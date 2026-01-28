BRB esclarece que ativos do Will Bank foram transferidos como compensação à carteira do Master

O Banco de Brasília informou, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que o Banco Master transferiu carteiras ao BRB como compensação pelas carteiras podres vendidas à instituição, das quais parte dos ativos foram originados pelo Will Bank. "Esses ativos encontram-se atualmente em processo de avaliação (valuation), a fim de que o BRB possa verificar sua real condição e eventual adequação dos valores envolvidos", diz o documento. Segundo o BRB, as informações, que foram mencionadas na matéria do Estadão, do dia 21 de janeiro, baseiam-se em documentos externos e não refletem comunicações oficiais da companhia. "Até o momento, não há qualquer conclusão técnica ou documental que sustente as inferências apresentadas pelo veículo de imprensa."

O BRB esclareceu, ainda, notícia veiculada em 24 de janeiro pelo jornal O Diário do Pará, sob o título "BRB controla oito fundos ligados ao Banco Master". Segundo o banco, a matéria afirma que determinados fundos sob gestão ou administração vinculada ao BRB teriam investimentos relacionados a pessoas associadas a Daniel Vorcaro, bem como operações cujo produto teria sido aplicado em CDBs emitidos pelo Banco Master.