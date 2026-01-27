Indústria cimenteira abre 12 vagas de emprego no Ceará

Unidade da Votorantim Cimentos no Complexo do Pecém; empresa abriu 12 vagas de emprego em quatro municípios do Estado / Crédito: Divulgação

As oportunidades são voltadas para cargos operacionais em unidades industriais no Estado.



As pessoas interessadas podem consultar os detalhes das vagas e realizar a inscrição por meio do site oficial da empresa, na área de carreiras. O processo seletivo é feito de forma online, com informações sobre os requisitos e o local de atuação de cada oportunidade.

Além das vagas imediatas, a Votorantim Cimentos mantém bancos de talentos, que funcionam como cadastros para futuras contratações. Esses bancos são direcionados a profissionais técnicos, mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência, permitindo que candidatos sejam considerados em processos seletivos posteriores, mesmo quando não há vagas abertas no momento.



O Banco de Talentos Técnicos é voltado a profissionais das áreas industrial e de manutenção, com atuação em segmentos como confiabilidade, fornos industriais, lubrificação, instrumentação, alta tensão, planejamento de manutenção e manutenção preditiva.

Para esse perfil, a empresa busca candidatos com formação técnica ou superior compatível, disponibilidade para trabalhar em diferentes regiões do País e experiência na área, considerada um diferencial.



Já o Banco de Talentos para Mulheres reúne candidatas interessadas em oportunidades administrativas, operacionais e de liderança. O Banco Afirmativo para Pessoas Negras tem como foco ampliar a representatividade racial, inclusive em posições estratégicas.

O Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência (PCDs) contempla vagas em diferentes níveis e áreas organizacionais, tanto administrativas quanto operacionais.



Conforme a coordenadora de Recrutamento e Seleção da Votorantim Cimentos, Joice Barroso Vicente, a companhia possui oportunidades em mais de 150 unidades no Brasil. De acordo com ela, os bancos de talentos ampliam o alcance dos processos seletivos e facilitam a aproximação com profissionais interessados em atuar na empresa.


