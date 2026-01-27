Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Indústria cimenteira abre 12 vagas de emprego no Ceará

Oportunidades são para funções operacionais em Fortaleza, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte; empresa também mantém bancos de talentos
A Votorantim Cimentos está com 12 vagas de emprego abertas no Ceará, distribuídas entre os municípios de Fortaleza, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte.

As oportunidades são voltadas para cargos operacionais em unidades industriais no Estado.

As pessoas interessadas podem consultar os detalhes das vagas e realizar a inscrição por meio do site oficial da empresa, na área de carreiras. O processo seletivo é feito de forma online, com informações sobre os requisitos e o local de atuação de cada oportunidade.

Além das vagas imediatas, a Votorantim Cimentos mantém bancos de talentos, que funcionam como cadastros para futuras contratações.

Esses bancos são direcionados a profissionais técnicos, mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência, permitindo que candidatos sejam considerados em processos seletivos posteriores, mesmo quando não há vagas abertas no momento.

O Banco de Talentos Técnicos é voltado a profissionais das áreas industrial e de manutenção, com atuação em segmentos como confiabilidade, fornos industriais, lubrificação, instrumentação, alta tensão, planejamento de manutenção e manutenção preditiva.

Para esse perfil, a empresa busca candidatos com formação técnica ou superior compatível, disponibilidade para trabalhar em diferentes regiões do País e experiência na área, considerada um diferencial.

Já o Banco de Talentos para Mulheres reúne candidatas interessadas em oportunidades administrativas, operacionais e de liderança. O Banco Afirmativo para Pessoas Negras tem como foco ampliar a representatividade racial, inclusive em posições estratégicas.

O Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência (PCDs) contempla vagas em diferentes níveis e áreas organizacionais, tanto administrativas quanto operacionais.

Conforme a coordenadora de Recrutamento e Seleção da Votorantim Cimentos, Joice Barroso Vicente, a companhia possui oportunidades em mais de 150 unidades no Brasil.

De acordo com ela, os bancos de talentos ampliam o alcance dos processos seletivos e facilitam a aproximação com profissionais interessados em atuar na empresa.

A Votorantim Cimentos atua no setor de materiais de construção e soluções sustentáveis, com operações em diferentes regiões do Brasil e presença internacional.

No Ceará, a empresa mantém unidades industriais e operações ligadas à cadeia produtiva da construção civil.

Serviço

  • Vagas: 12 oportunidades no Ceará
  • Cidades: Fortaleza, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte
  • Inscrições: votorantimcimentos.com.br/carreiras
  • Bancos de talentos: Técnico, Mulheres, Pessoas Negras e Pessoas com Deficiência

Oportunidades de emprego e renda | O Emprego é Seu!


