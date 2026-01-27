Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara abre concurso com 40 vagas imediatas para Policial Legislativo Federal

Candidatos aprovados terão remuneração de R$ 21.328,08. Certame ainda prevê mais 40 vagas para formação de cadastro de reserva
A Câmara dos Deputados publicou edital de concurso que prevê 40 vagas imediatas e outras 40 para formação de cadastro de reserva para o cargo Técnico Legislativo na especialidade Policial Legislativo Federal A remuneração é de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade.

Para participar do certame é preciso ter nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de expediente ou escala de plantão. O cargo requer dedicação integral e exclusiva, ou seja, quem for aprovado não poderá exercer outra atividade pública ou privada.

As inscrições serão abertas nesta quinta-feira, 29, às 10h e segue até às 18h do dia 20 de fevereiro e poderão ser feitas exclusivamente no site da banca organizadora.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00, com pagamento podendo ser feito até o dia 12 de março. Também há a possibilidade de pedido de isenção, nos casos previstos em lei. Entre as vagas imediatas, o edital reserva 10 vagas para candidatos pretos e pardos, duas para pessoas com deficiência, uma para candidato índigena e uma para candidato quilombola.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas: provas objetivas, prova discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica, avaliação de saúde física e mental e programa de formação profissional. As provas objetivas e a prova discursiva serão aplicadas no dia 26 de abril, em todas as capitais e em Brasília.

O programa de formação profissional terá até 480 horas presenciais em tempo integral e, durante essa fase, o candidato receberá 50% do salário total previsto, como auxílio financeiro.

A contratação será pelo regime estatutário. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

