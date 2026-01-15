Concurso Ipplan Fortaleza: MPCE recomenda convocar aprovados

O certame foi realizado em 2024. A recomendação é de que sejam convocados 60 candidatos / Crédito: Reprodução/ Pedro Guerreiro/ Ag. Pará

Essa situação, segundo o MPCE, representa “falta de razoabilidade nas proporções entre servidores efetivos do próprio órgão e os servidores exclusivamente comissionados e, principalmente, entre os funcionários terceirizados”. Questionado sobre o assunto, o Ipplan informou que até ontem ainda não havia recebido a recomendação e que daria retorno, para a atualização da matéria, quando a acessasse. Aprovados demonstram boas expectativas com a recomendação Rebecca Rocha, participante da Comissão dos Aprovados do Concurso do Ipplan, celebra a recomendação, destacando irregularidades do cenário atual de funcionários do órgão.