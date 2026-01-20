Governo lança regras para combater irregularidades no CadÚnico

As diretrizes buscam garantir a integridade das informações das famílias de baixa renda e assegurar que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. Foto: Roberta Aline / MDS / Crédito: Roberta Aline / MDS

O Governo Federal publicou novas regras para a gestão de riscos, prevenção e tratamento de indícios de irregularidades no Cadastro Único (CadÚnico), principal base de dados para a concessão de programas sociais no País. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As diretrizes valem para a União, estados, municípios e o Distrito Federal e estabelecem medidas preventivas, procedimentos de apuração e consequências em casos de fraude.

Logo no início, a norma determina que os órgãos gestores adotem controles internos sistemáticos para monitorar o uso do sistema.